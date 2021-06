El 18 de julio el cantautor estadounidense de 80 años, Bob Dylan, realizará su primera presentación desde el inicio de la pandemia y en formato virtual. El también premio Nobel de Literatura incluirá su repertorio clásico y canciones de su nuevo álbum “Rough and Rowdy Ways”, el primero en ocho años con temas originales.

El concierto titulado “Shadow Kingdom” será a través de la plataforma Veeps y los boletos cuestan $ 25. Estará disponible durante 48 horas después de la emisión inicial.

“Shadow Kingdom exhibirá al artista en un entorno íntimo”, se lee en un comunicado, “mientras presenta canciones de su extensa y reconocida obra creada especialmente para este evento”. (No está claro dónde se ubicará este “entorno íntimo” y si el programa se grabará previamente o no).

Dylan no ha actuado en vivo desde que se presentó el 8 de diciembre de 2019 en el Anthem en Washington, DC. Tenía amplios planes de gira para 2020, pero los canceló debido a la pandemia. Lanzó el álbum “Rough and Rowdy Ways” el 19 de junio de 2020, pero aún no ha tocado ninguna de las canciones en concierto y ha mantenido un perfil muy bajo durante 2021.