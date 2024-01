“Bon Jovi Sinfónico” llegará el Teatro de la UPR

El evento, que se llevará a cabo el sábado, 10 de febrero de 2024, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, contará con la participación del cantante invitado One Wiza, quien ya se ha presentado en Puerto Rico en varias ocasiones junto a la orquesta.

Todos los arreglos sinfónicos han sido compuestos especialmente para este evento, dándole un toque original y refrescante a canciones clásicas como “It’s my Life”, “Living on a Prayer” y “Always”. “Al llevar el rock a un formato sinfónico queremos mantener la potencia del original, por lo que siempre dejamos la guitarra eléctrica y la batería en los arreglos”, explicó Olivieri. “Además, nuestro cantante, One Wiza, tiene un dominio vocal y escénico extraordinario que añade aún más a la energía en escena. Será una noche inolvidable para los fanáticos de Bon Jovi.”