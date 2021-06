La gerencia del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot informó a través de su página de Facebook que el concierto del cantante Manny Manuel, programado para efectuarse el 29 de agosto, y que quedó pospuesto como cientos de espectáculos a causa de la pandemia del COVID-19, quedaba cancelado de forma definitiva.

El concierto de Manny Manuel Live originalmente pautado para el sábado, 29 de agosto de 2020, no tendrá una nueva fecha... Posted by Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot on Sunday, June 13, 2021

El llamado “Choliseo” se encuentra en medio de una campaña de reapertura, bajo el lema “Ready pal Choli” luego que la última orden ejecutiva permitiera la celebración de eventos en coliseos con un mayor aforo. De hecho, esta instalación celebrará su reapertura oficialmente el próximo 26 de junio con un concierto de Gilberto Santa Rosa.

“El concierto de ‘Manny Manuel Live’ originalmente pautado para el sábado, 29 de agosto de 2020, no tendrá una nueva fecha y ha sido cancelado. Boletos ya comprados en efectivo o ATH, deberán comunicarse con Ticketera antes del 2 de julio de 2021. Reembolsos a tarjetas de crédito será automático a través de Ticketera. Reembolso no incluye los cargos por servicio de Ticketera. Disculpen los inconvenientes”, establece la comunicación que, cabe mencionar cuenta con numerosas reacciones por parte del público criticando que no se devuelva el dinero de los cargos por servicio.

PUBLICIDAD

El intérprete de merengue conocido popularmente como el “Rey de Corazones” se encuentra actualmente inmerso en un tratamiento de desintoxicación en una institución en el pueblo de San Sebastián, según trascendió durante la más reciente vista judicial donde se atiende los dos accidentes automovilísticos en los que el cantante estuvo involucrado en diciembre pasado, por presuntamente conducir en estado de embriaguez.

De hecho, el cantante será evaluado el 24 de junio por la Administración de Salud y Contra la Adicción (AMSSCA), proceso que determinará bajo qué términos ingresaría a un programa de desvío ordenado por el tribunal.

Reacciona la producción del evento

En la tarde del domingo, Robert Machado, “production manager” del concierto de Manny Manuel en el Coliseo José Miguel Agrelot envió por correo electrónico las siguientes expresiones, en las que se adelanta una posible futura fecha para este espectáculo:

“El concierto de Manny Manuel estaba pautado para celebrarse en agosto del 2020. Como ocurrió con todos los demás, fue cancelado por razón de la pandemia y las consabidas restricciones para estos eventos. Ahora, al abrirse la industria del espectáculo, informamos que el concierto del artista en el llamado ‘Choliseo’ se trabajará para el 2022. En septiembre u octubre próximo estaremos ofreciendo más detalles sobre el mismo. Mientras, como corresponde en este momento, le estaremos devolviendo el dinero a las personas que compraron boletos para el concierto que se supone se celebrara en el 2020”.