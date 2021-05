El cantante Manny Manuel será evaluado el 24 de junio por la Administración de Salud y Contra la Adicción (AMSSCA), proceso que determinará bajo qué términos ingresaría a un programa de desvío ordenado por el tribunal.

Los fiscales Jaime Pérez y Jorge Martínez indicaron esta mañana que harán una sugerencia al juez Ricardo Marrero Guerrero, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, para que el artista participe del programa por 18 meses, no obstante el término será determinado según las recomendaciones de un equipo multidisciplinario.

Cualquiera que sea el tiempo, el conocido “Rey de corazones” tendría libertad para realizar sus actividades personales y artísticas bajo supervisión.

La evaluación de AMSSCA se hará en Mayagüez, debido a que el intérprete de música tropical está ingresado en un centro de rehabilitación en el pueblo de San Sebastián.

Ante la espera de la evaluación, el juez reseñaló el caso para el 8 de julio, a las 9:30 p.m. El referido al programa de desvío descartaría el juicio en su fondo por los incidentes ocurridos en diciembre pasado, cuando Manny Manuel estuvo involucrado en dos accidentes automovilísticos por presuntamente conducir bajo estado de embriaguez.

Si el artista cumple a cabalidad con el programa, su récord quedaría completamente limpio o libre de violaciones de ley. En caso de incumplimiento, se expondría a una pena de cárcel.

Sobre esto, Manny Manuel expresó que “como todo en la vida, o lo haces bien, o tienes las consecuencias”.

Afirmó además que está en posición de ser un “mejor ciudadano para este país”, y eso incluye buscar su estabilidad física y emocional.

“(Quiero) Llevar la norma como debe ser, llevar un estilo de vida que me haga feliz, no tan solo a mí, sino a mi entorno. Regresar a los escenarios, que es lo que más extraño y me apasiona, y es por lo que quiero luchar”, afirmó al salir de sala.

El abogado Jaime Alcover señaló que el caso que se lleva de forma paralela en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan por “una cuestión de salud mental” y que desembocó en el ingreso del artista en el tratamiento en el que se encuentra, actualmente representa “hasta una violación a la libertad de él al requerirle que se tenga que mantener en un sitio”, sin oportunidad de movimiento.

Según el licenciado, actualmente “no hay parte interesada y nosotros entendemos que el juez no tiene jurisdicción sobre la persona cuando no existe parte interesada”.