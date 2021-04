El cantante Manny Manuel sostuvo hoy estar tranquilo y concentrado en su rehabilitación, luego de su incomparecencia, ayer, jueves, al juicio en su fondo en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas

El merenguero enfrenta cargos por conducir en estado de embriaguez y por manejar un vehículo de motor de forma temeraria bajo los efectos de bebidas embriagantes en dos incidentes ocurridos en diciembre del 2020.

El caso judicial estaba citado para ayer, jueves, a las 9:00 a.m. en la sala 301 del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, pero el cantante no compareció.

En declaraciones escritas, el cantante informó hoy que se encuentra en su proceso de rehabilitación tras recibir recomendaciones, por parte de profesionales de la salud, para continuar internado en un centro en Puerto Rico. Aunque previamente, el artista había contemplado la idea de continuar su tratamiento fuera de la isla decidió completarlo aquí.

“Me encuentro bien, manejando –como debe ser- con diversos profesionales de la salud las afecciones que, abiertamente, he compartido con todos ustedes. Les confieso que no es fácil… Pero, pueden estar seguros de que continúo firme y trabajando intensamente para erradicar todo aquello que ha sido un escollo en mi camino y así poder continuar con mi vida personal y profesional, como siempre lo he deseado: libre, sano y feliz. Igualmente, estoy listo para enfrentar, con la responsabilidad que corresponde, cualquier proceso que esté pendiente”, expresó el artista.

Según el “Rey de corazones” el estar internado en un centro le imposibilitó su asistencia ayer al Tribunal de Primera Instancia de Caguas.

El licenciado Yamil Caro Pérez, representante legal de Cruz Manuel Hernández, nombre de pila de Manny Manuel, presentó ayer, al juez Ricardo Marrero Guerrero, evidencia de las razones por la que el cantante no compareció a sala.

Por su parte, los fiscales del caso, Jorge Martínez y Juan Carlos Goyco Rodríguez, entendieron que la ausencia del artista fue justificada, según reza la comunicación enviada por el artista.

No obstante, el juez Marrero Guerrero, como parte del procedimiento de rigor, le dio al cantante hasta el 18 de mayo para que demostrara que su incomparecencia era justificada, so pena de encontrarlo incurso en desacato.

El licenciado Caro Pérez aseguró que Cruz Manuel Hernández se presentará en el tribunal para la próxima citación judicial. Para esto, se realizarán las debidas gestiones con la institución donde se encuentra el cantante para que cuente con los permisos necesarios, si es que estuviese internado allí.

Si finalmente el juez lo condenase por el desacato, Cruz Manuel Hernández Santiago se expone a una pena de prisión de 90 días, reveló el fiscal Goyco Rodríguez.

Esta sentencia sería mayor a la que se expondría el artista por los cargos menos graves que se le imputaron por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez y por hacerlo negligentemente.

Según coincidieron el abogado de Manny Manuel, Caro Pérez, así como los fiscales del caso, Martínez y Goyco Rodríguez, por ambas imputaciones se expondría a 15 días de prisión y una multa de hasta $5,000.

Cabe destacar que, en la vista judicial, el Ministerio Público le entregó la evidencia disponible a Caro Pérez. Además, anunció que tendrá como testigo principal al agente municipal de Juncos, David Figueroa de Jesús, quien atendió el pasado 24 de diciembre el primer accidente que tuvo Manny Manuel. El accidente fue en Juncos.

Ese mismo día tuvo un segundo accidente mientras conducía por la autopista José de Diego (PR-22) al chocar a eso de las 8:46 a.m. contra una valla de hormigón, cerca de la salida a Río Hondo en Bayamón.