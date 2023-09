El cantautor colombiano Carlos Vives está de luto ante la pérdida de su amigo y maestro de la música, Ernesto Ocampo. Así lo dio a conocer ante el fallecimiento del guitarrista, con quien comenzó su carrera hace tres décadas, desde aquel primer álbum que lo lanzó al estrellato mundial.

“Hace treinta años grabamos juntos nuestro primer álbum Clásicos de La Provincia; ese sonido de la guitarra en La gota fría que irrumpió por primera vez en el vallenato era él. Y junto a él, una familia de músicos bogotanos que emprendimos un nuevo camino para la música local y del mundo”, explicó la voz de “Cuando nos volvamos a encontrar” acerca del guitarrista y flautista, a través de una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram.

Con el título “Hasta siempre Teto”, en un video muestra una recopilación de diversos momentos vividos desde su juventud hasta el presente, incluyendo unas imágenes inéditas de una película sobre la historia musical de Carlos Vives y La Provincia, en la que el su amigo, quien falleció a los 54 años, conversaba acerca de su influencia musical.

“Hoy me siento huérfano de padre musical y será duro encontrarnos, vernos todos a la cara y decir: ‘no puede ser...’. Y lo vamos a llorar y lo vamos a extrañar. Ahí está en la carátula de nuestro álbum ‘La tierra del olvido’ con su guitarra y su manta arhuaca. No quiso viajar más por el mundo y se dedicó a sus alumnos y a emprender el liderazgo de la arqueología musical en Colombia y América con su agrupación ‘Mucho Indio’. Por eso también lo llora la Sierra y los hermanos mayores y las notas de su flauta arhuaca se escucharán por siempre cuando los mamos mágicos las echen a volar por la Sierra para recordarlo. Vuela alto mi querido amigo. Para nosotros no morirás nunca y tu legado se queda aquí con nosotros, con las nuevas generaciones, con tu hermosa familia que siempre será nuestra. Tus solos nos acompañarán por siempre. Te amo y le doy gracias a la vida de que hayamos coincidido en el camino”, culminó su publicación.

En su más reciente entrevista con El Nuevo Día, Vives expresó, con su típica amplia sonrisa, el sentimiento de orgullo por el camino que ha recorrido, del que sin duda su amigo Ocampo fue pieza fundamental.

“Escogimos un camino de la música que no era el que planteaba la industria hace 30 años. Entonces, como que nos sumergimos en un mar que estaba muy conectado con el afecto, pero que realmente ha sido como un camino muy especial y creo que seguimos en ese camino y seguimos descubriendo cosas”, señaló.

El más reciente sencillo de Vives es una colaboración con su compatriota Juanes. Se trata del vallenato “Las mujeres”, que ha relanzado como parte de una serie de juntes musicales para celebrar sus 30 años en la música. El sencillo y su video musical ya están disponibles en todas las plataformas.