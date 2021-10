El espectáculo titulado “Baladas de tu generación”, en el que se presentarían los cantautores Luis Ángel y Lourdes Robles, el pasado 10 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce se vio empañado. Y es que, algunos de los fanáticos se decepcionaron al enterarse de que el cantante argentino no llegó a la isla a hacer su presentación.

El espectáculo, que prometía remontar al público a las décadas de 1980 y 1990 con las baladas dedicadas al amor en la voz de ambos artistas, se llevó a cabo solo con la presentación del la cantante puertorriqueña Lourdes Robles.

Esa misma noche, Luis Ángel publicó un mensaje en su cuenta de Facebook dando sus razones por las que había dado por cancelada su participación en el concierto.

“Por medio de estas líneas quiero decirle a toda mi gente linda de Puerto Rico que me apena mucho no haber estado presente con ustedes en el concierto de Bellas Artes este 10 de Octubre del 2021 día que estaba anunciada mi presentación, misma que se canceló por cosas que escapan de mis manos. Mi manager canceló con cinco días de antelación a la fecha de mi presentación por razones de contrato el cual fue incumplido en lo que concierne a la parte técnica y parte económica por la empresa organizadora. Las requerimientos y condiciones que se firmaron originalmente no fueron respetados cuando se acercaba la fecha del concierto. Yo estoy para cantarles siempre pero no para presentarme a medias sin los requisitos técnicos necesarios para ofrecerles un concierto como ustedes mi querido público se merecen”, dijo en la primera parte de su mensaje.

En conversación con El Nuevo Día, el productor del concierto César Sainz, no validó las razones que le dio Luis Ángel a sus seguidores, al narrar que días antes el artista le comunicó que “creía que no iba a poder venir”, por lo que los argumentos del artista no le parecieron válidos.

“Luis Ángel dice en su escrito que se le incumplió en la parte técnica. Se cumplen las necesidades técnicas cuando un artista viaja con su banda. En este caso, toda la parte técnica la cubrió el director de la banda de la orquesta local para ambos talentos, el maestro Ángel Matos, quien montó una gran noche musical. Él venía solo con su guitarra y su ayudante”, expresó Sainz, mientras aclaró que en el mes de agosto envió su depósito, para cuando aún estaba programado el concierto para septiembre.

“Vino la primera cancelación por parte de la empresa organizadora que estaba pautada para el día 11 de septiembre de 2021 alegando problemática por la pandemia del COVID-19 la cual ha cambiado nuestras vidas, y provocando asi que las autoridades del país no permitieran que se realizara el evento”, mencionó Luis Ángel en el mismo mensaje. No obstante, Sainz asegura que el cambio de fecha se dio a petición del propio artista, quien insistió porque la situación del COVID-19 había apretado con el alza en los casos y él se sentía inseguro de viajar a Puerto Rico.

“Nos reunimos todas las partes y entendimos que esa decisión era la más conveniente. Ya cuando íbamos a liquidar su diferencia, él me escribe, me habla por teléfono, por mensaje de voz, que por unas razones en las cuales yo no voy a entrar porque son muy personales, me indica que no sabía si se iba a poder montar en el avión. Yo llevo 41 años haciendo shows, yo no le iba a hacer la liquidación final ante ese panorama para que luego no llegara. La diferencia se la pagaría acá”, expresó.

Ante ese panorama, días antes esa misma semana, Sainz comparte que retiró la publicidad pagada, pero que le había dejado los pasajes abiertos “por si recepacitaban y venían”.

El público que se dio cita esa noche en el CBA desconocían de la situación, por lo que algunos de las personas que fueron a ver a Luis Ángel se mostraton molestos con el incidente.

“Muy responsablemente de mi parte, en la tercera llamada, se hizo un ‘voice over’ en el que decía que por razones fuera de nuestro control, lamentablemente el artista Luis Ángel no estará presente en el concierto de esta noche. Las personas que vinieron específicamente a ver su participación y deseen que se les devuelva su dinero, pueden levantarse en este momento y reclamarlo en la boletería. Así se hizo y unas 16 personas fueron las que se levantaron y reclamaron el dinero”, contó a la vez que dejó claro que tiene evidencia de los pasajes comprados en primera clase, así como los mensajes intercambiados a lo largo de los pasados meses.

Lourdes Robles se presentó ante una sala concurrida el pasado sábado. (Suministrada Suministrada)

De igual modo, señaló que el 90 por ciento de la sala estaba habitada y se quedaron a presenciar el concierto. Originalmente, al tratarse de dos artistas, Lourdes se presentaría unos 45 minutos. Incluso, se esperaba que junto a Luis Ángel cantaran a dúo algunos temas como parte de la velada. Sin embargo, Sainz quedó muy satisfecho con la presentación y los ajustes que se hicieron para alargar su presentación.

“El show se celebró magistralmente. Lourdes Robles se creció como una reina y una querendona de la música boricua. Todo el público coreó sus canciones por una hora y 45 minutos que duró el espectáculo. Fue maravilloso, no hay mal que por bien no venga; ella se creció”, expresó Sainz.

Aunque algunos medios difundieron que el concierto se quedó sin público, que todos se levantaron ante la ausencia de Luis Ángel, los videos muestran a Lourdes Robles ante una sala concurrida y con un público animado.

“A mí el ‘issue’ murió aquella noche allí en el teatro porque yo sé la verdad. Pero, al otro día, de manera mal informada se dijo que nadie fue a ver a Lourdes. Dijeron que la sala se quedó vacía, que todo el mundo se levantó de la sala, y eso es no es justo, además de que la artista está muy afectada por eso. Es justo y necesario aclarar lo que pasó”, añadió.

Ante la pregunta de que si esta situación lacera de manera definitiva su relación profesional con Luis Ángel, Sáinz respondió: “Yo me enfoco en Lourdes Robles. Es una verdadera diva y en cuestión de horas modificó su espectáculo y montó otras canciones”.