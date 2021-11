Hacer caminatas con frecuencia le dan la energía suficiente al veterano cantante de salsa Charlie Aponte para dejar su voz y particular entusiasmo que imparte sobre el escenario. Más ahora, que se dispone a cumplir con una cargada agenda de presentaciones en este último trimestre del año.

El cantante de 70 años indica que se mantiene saludable y cuidándose mucho. Luego de haber pausado sus presentaciones artísticas por la pandemia, lo que más ansiaba se le dio a partir del verano pasado, cuando comenzó a tocar en algunas fiestas de pueblo en Puerto Rico, así como Colombia y Estados Unidos, por lo que dice sentirse “contentísimo y agradecido por eso”.

Esta vez, a Charlie lo recibe el Coca Cola Music Hall para junto con Rey Ruiz, N’Klabe, el Grupo Niche, Papo Lucca y la Sonora Ponceña, y José Alberto “El Canario” hacer un junte salsero ante miles de personas en el Puerto Rico Salsa Bash. Por eso, para esa noche del viernes, 26 de noviembre, Charlie exhorta a todos los bailadores que se den cita a ponerse los zapatos más cómodos y que vayan listos para bailar durante toda la velada.

PUBLICIDAD

“Va a ser un junte especial. Voy a estar ahí con la orquesta completa. Me encanta porque en Puerto Rico no se hacen muchos espectáculos así. Mayormente, el fuerte de nosotros los salseros está en viajar fuera de la isla. Estoy abierto a compartir tarima con cualquiera de los colegas”, dijo con entusiamo el vocalista con 55 años en la música.

Aunque este bailable es perfecto para darle oficialmente la bienvenida a la Navidad, como típico puertorriqueño, en la residencia de Charlie ya se han adelantado a la festividad y desde finales de octubre lucen su árbol navideño.

Si bien resalta que no tenía planificado grabar algún tema alusivo a la Navidad, le llegó una invitación para colaborar en un tema idóneo para la época festiva.

“Apareció mi amigo Jota Ruiz, que toca trompeta con nosotros en la orquesta, que tiene un proyecto musical y montamos un tema de Navidad que lo vamos a estrenar en la radio en Puerto Rico”, expresó acerca del sencillo “Que venga la Navidad” que estrenó el 12 de noviembre.

El show tiene que continuar...

El show ha tenido que continuar para Charlie, aún cuando estos pasados dos años se ha sufrido la partida física de grandes exponentes de la salsa en Puerto Rico.

“Este año ha sido doloroso para nosotros los salseros. Nosotros somos bien cercanos y teníamos esta amistad con Tito (Rojas) con el mismo Roberto (Roena), con el Cano Estremera también. Yo dije para, para, para… Es como si perdiera un familiar de uno. Lo que pasa es que –como dicen los americanos- “the show must go on”, pero realmente han sido unas pérdidas grandes para lo que es la salsa. Ahora mismo hay talento joven, pero no tienen la exposición que tuvimos nosotros en la radio. La gente en la salsa no muere, la salsa sigue ahí. Pero claro, la exposición ahora son las redes y los viajes, que nos pasamos viajando prácticamente”, expresó el artista, quien mencionó tener la agenda bastante activa para este último trimestre del año y quien aún desconoce si despide el 2021 en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La entrevista telefónica con Charlie se dio desde Colombia. El artista menciona que dicho país siempre lo ha recibido con brazos abiertos y presentarse ante su público resulta emocionante.

“Tengo que cerrar los ojos en la tarima porque me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo, porque la gente se muestra eufórica. Hacemos los bailes, brincamos y saltamos -como digo yo-”, contó el cantante, quien ha incluido rutinas de baile en sus presentaciones con las que la gente goza.

Para este veterano cantante, el respeto al público ha sido primordial a lo largo de su trayectoria artística, y parte de ese mismo respeto va atado con la disciplina que ha demostrado y que se ve proyectada en el escenario.

Para Europa

“Yo soy bastante disciplinado. Cuando voy a presentarme en tarima doy el 100 por ciento, voy descansado. Si voy a trabajar, hago mis caminatas para mantenerme”, señala.

Por lo pronto, para febrero de 2022 tiene pautada una gira por Europa y cumplir con algunos pendientes que se detuvieron por la pandemia. Así mismo, espera pronto poder entrar pronto al estudio de grabación para lanzar un nuevo tema, que será “romántico, pero bien sabroso”.