Charlie Sepúlveda experimenta con el jazz y la música urbana junto a Rafa Pabón y otros exponentes

UrbaJazz

El proyecto UrbaJazz se comenzó a trabajar hace cuatro años, pero venía en la mente de Sepúlveda desde hace unos 30 años. “El álbum, que se estrenará en mayo de 2024, lleva muchos años de creación, pero está saliendo en el momento ideal. Lo que estoy buscando con UrbaJazz es aportar a la evolución del jazz latino, pero a la vez, refrescar la música urbana utilizando músicos de verdad para grabar el sonido. Que no sea solamente una programación de computadora” , añadió Sepúlveda, quien ganó un Grammy Latino en 2017 por el álbum “To Beny Moré with Love”, donde cantó Jon Secada y que fue producido por Bagué. “A la misma vez, quiero llegar a un nuevo público, ya sea los jóvenes o todos aquellos que disfrutan escuchar la música urbana”.

“Hacer este álbum fue un proceso bien ‘cool’ donde aprendí y disfruté un montón. Me di cuenta que los artistas urbanos tienen otro ‘swing’, otra onda, donde hacen las cosas a su manera. Ellos no cogen las llamadas, sino que textean y hacen todo a su paso. No son como nosotros los viejitos que estamos pendientes a otros detalles” , añadió Sepúlveda, quien formó parte de las orquestas de Eddie Palmieri, Héctor Lavoe y Bobby Valentín. “Aprendí mucho, hice buenos amigos, todos son tremendas personas, buenos artistas y muy talentosos”.

Agenda cargada

Sin embargo, Sepúlveda también se prepara para alcanzar uno de sus sueños: poder presentarse en un concierto dónde sea el artista principal. “El 14 de junio de 2024 voy a tener un concierto en el Centro de Bellas Artes de Caguas junto con mi banda The Turnaround. Estoy bien contento, porque es la primera vez que un ‘show’ mío tan grande. He participado de festivales y he tocado con otros músicos”, detalló Sepúlveda, quien estudió en la Escuela Libre de Música de Caguas y el Conservatorio de Música de Puerto Rico. “El público va a poder disfrutar de un poco de jazz latino, pero me voy a enfocar más en la música del álbum, por lo que estaré acompañado por muchos de los cantantes con los que grabé”. Los boletos para este espectáculo ya están a la venta a través de Ticketera.com.