El reconocido trompetista internacional y director de orquesta Charlie Sepúlveda cumple esta semana uno de sus grandes sueños: la apertura del primer club de jazz bajo el nombre de “C-Note” en el municipio de Luquillo.

El músico seleccionó el pueblo costero, frente a la playa La Pared para gestar lo que desde el 1994 anhelaba realizar en su patria: la creación de un club de jazz que además de ser un espacio para convivir con música en vivo, gastronomía y coctelería, la nueva generación de músicos tuviera un lugar para crear en un estudio de grabación.

El ganador de un Grammy Latino, que nació en Nueva York, abre este próximo, jueves 2 de diciembre a las 7:00 p.m. el club de jazz “C-Note” y realizará una presentación en vivo con su agrupación.

“Abrir mi propio club de jazz es un sueño hecho realidad. Desde que llegué en el 1994 me preguntaba por qué en Puerto Rico hay una escasez de lugares de jazz. ¿Por qué no puede haber lugares como en New York que puedes escuchar buena música, darse el trago en un sitio que invite a esa intimidad entre los músicos y el público? Siempre pensaba en ese lugar fuera del área metropolitana para que otras zonas de la isla, visitadas también por turistas tuvieran esa oportunidad. Por eso escogí Luquillo”, precisó el músico, que comenzó a darle forma al proyecto antes de la pandemia, junto a otros tres socios, incluyendo a su esposa.

El club tiene tres pisos con vista al mar y se destaca por un impresionante mural inspirado en las influencias africanas, criollas y españolas, creado por el artista puertorriqueño Frank Andujar.

Sepúlveda ha configurado en un mismo lugar diferentes atmósferas para complacer todos los gustos.

En el primer piso de C-Note los visitantes tendrán la oportunidad de degustar de una gran variedad de tapas y vinos. Allí también se ubica una boutique con una variedad de tabacos y cigarros.

En el segundo nivel, los asistentes podrán disfrutar de música de jazz en vivo y en otra área se ubica el estudio de grabación. Desde el tercer piso de C-Note el público podrá observar las olas del mar degustando una exquisita variedad de whisky, bourbon, scotch y vinos.

El nuevo club de jazz. (Suministrada)

“El club va a tener el salón para las sesiones en vivo y el estudio de grabación. La idea es tener una participación activa de un taller musical de jazz para los jóvenes que están empezando y para estudiantes de música que quieran grabar. Los viernes y sábados vamos a tener los shows en vivo”, detalló el trompetista que en medio de este proyecto promociona sencillo “Cherry Pink Apple Blossom White” en el que participan como artistas invitados el flautista Néstor Torres y el pianista Eduardo Zayas.

El tema forma parte del disco “This Is Latin Jazz”, grabado en Dizzy’s Club, en el Jazz at Lincoln Center, Nueva York, bajo el sello internacional High Note Records.

“En esta producción los amantes del jazz van a poder apreciar lo mucho que el género ha evolucionado. La producción incorpora fusiones del jazz tradicional y el jazz latino con hard bop y con estilos puertorriqueños como bomba, plena y danza”, sostuvo Sepúlveda.

Precisamente, su colega y músico Néstor Torres es quien se va a presentar en vivo este viernes, 3 de diciembre y sábado, 4 de diciembre en el nuevo club de jazz.

El virtuoso músico, por otra parte, se encuentra honrado de poder formar parte de la presentación que el maestro Eddie Palmieri tendrá el sábado, 18 de diciembre en el Anfiteatro “Tito Puente” en San Juan.

“Honrado de estar con el maestro ya que es otro de mis sueños de vida es que me escuchen junto a Palmieri en mi casa. En medio de todo esto descubrimos que hasta primos segundos somos. Gracias a Eddie aprendí a manejar mi propia agrupación y tocar una canción y llevarla a otro nivel. He aprendido mucho de él. Es una oportunidad única poder estar junto a él a sus 85 años”, subrayó.

A partir de este jueves, club C-Note, tendrá jazz en vivo con diferentes músicos de Puerto Rico.