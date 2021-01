La cantante puertorriqueña dem música urbana, Francesca Ramírez, conocida en el ambiente artístico como Chesca, anunció hoy que se contagió con COVID-19, según reveló en sus redes sociales.

La cantante compartió en sus “stories” de Instagram el resultado de la prueba de antígenos y narró dónde al parecer se contagió con el virus.

“Amigos por favor cuídense. Fui al estudio donde uno de los produtores estaba ahí y se sentía enfermo. Yo le pregunté si era COVID y el dijo que era ‘hangover’. Pues no. Era COVID y contagió a todos los que estábamos ahí. El problema es que no sabemos cómo nos podemos contagiar, pero si te sientes enfermo, quédate en casa! No salgas! Aunque creas que sea otra cosa”, escribió la artista en sus redes sociales.

La cantante no detalló si tiene síntomas o si es asintomática.

Chesca presentó ayer su nuevo sencillo, “Como Tú Me Querías Remix”, junto a su compatriota y artista urbano De La Ghetto, tema y video disponibles en todas las plataformas de música digital.