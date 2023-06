Una niña. Un bote. Una caída. Un accidente que cambió la vida.

La mujer está sentada en una silla alta en un cuarto pequeño de paredes anaranjadas. Viste pantalones cortos, botas blancas y una camisa oversize con un diseño del personaje protagónico del popular anime “Inuyasha”. Un par de cadenas resplandecientes le cuelgan del cuello y de sus manos sobresalen uñas acrílicas largas y coloridas. Una peluca larga y rosada cubre la única evidencia visible de un encuentro terriblemente cercano con la muerte.

Pero muchos años han pasado desde eso. Las memorias del pasado siempre están presentes, pero el futuro es una hoja en blanco a escribirse. Y es que Chesca no es solo la suma de sus traumas, es una artista determinada a dejar su marca en el mundo y a forjar su propia historia.

PUBLICIDAD

“Yo me crie en Mayagüez, en Ponce, en San Juan… Yo creo que recorrí toda la isla, porque mis padres se divorciaron y estábamos como que all over the place”, relata con timidez. Su figura delgada y su rostro perfilado la hacen parecer una muñeca sobre la silla.

“Chesca” es el nombre artístico de Francesca Ramírez, una joven de veinti… tantos, que incursionó en el mundo de la música urbana desde hace algunos años, llegando a tener colaboraciones con figuras como Villano Antillano y hasta el rapero Pitbull. Pero la música ha corrido en su sangre desde siempre. Desde que era una niña se presentaba junto a su padre en escenarios, con una banda que llevaba por nombre “Flashbacks”. Allí tuvo algunas de sus primeras experiencias en el mundo artístico y aunque solo era una pequeña, todo parecía indicar que su carrera comenzaría a despuntar.

Hasta el accidente.

“Mi accidente marcó mi vida grandemente. Porque fue algo superheavy. Mi pelo se enredó en el motor de una lancha. Me hicieron 17 cirugías reconstructivas y un skin graft, tenía expansores de tejido que te hacían pensar que tenía un tumor o alguna desfiguración en la cabeza. Recibí demasiado bullying de niña. En verdad fue bien difícil, pero yo siento que la música fue lo que me salvó la vida porque pude encontrar un escape dentro de la realidad que estaba pasando”, narra con voz serena.

Fue a través de la música, cuenta, que logró reencontrar su voz y darse una segunda oportunidad. Fue a través de la música que comenzó un largo y tedioso camino de superación. Para salvarse a sí misma, de lo más profundo de su ser nació una segunda persona, un alter ego, como los superhéroes. Un escudo y un frente contra todos los males del mundo.

PUBLICIDAD

“Este es mi alter ego. Francesca es otra persona. La que no se pone maquillaje, bien lowkey, supersencilla. Todo lo que Francesca no se atrevería a hacer lo hace Chesca. Y eso es algo que viene de atrás, de cuando yo era bien chamaquita y tenía ese problema, escondía eso creando ese personaje. Pero me gusta poder crear ese alter ego y en el escenario convertirme en esa bestia que tiene tanta pasión y coraje, pero del bueno, de salir adelante y de poder inspirar a tanta gente, como que ‘mira todo lo que me pasó y los obstáculos que tuve y mira dónde estoy y pa’ donde voy’”, explica.

"Yo siento que la historia de Chesca es el perfecto ejemplo de superación y perseverancia. Yo siento que Dios me dio una oportunidad de vida para poder llevar mi palabra", dijo la artista. (Nahira Montcourt)

Los éxitos en las plataformas de streaming como “Te quiero baby”, “Arcade”, “ACTIVA”, “Easy” y “Cupido” le han ayudado a forjar una imagen de chica “mala” y su estilo se nutre del pop y de los sonidos tropicales. Su estilo musical puede correr desde el desamor hasta el perreo. Pero Chesca es una mujer sensible. El bullying y el trauma no fueron fáciles de superar y aún hoy enfrenta sus consecuencias y su influencia en su pensamiento.

“Yo siento que a esa edad uno es como una esponja y vas a cargar eso por el resto de tu vida”, dice. Pero a pesar de eso, su mensaje a quienes la escuchan está cargado de una seguridad desafiante. “Que nunca se quiten. Yo siento que la historia de Chesca es el perfecto ejemplo de superación y perseverancia. Yo siento que Dios me dio una oportunidad de vida para poder llevar mi palabra. Olvídate de la música. Mi palabra es lo que me pasó por medio de la música. Y digo olvídate de la música en el sentido que mis líricas no hablan de mi accidente ni hablan de lo que me pasó. Pero si yo puedo llegarle a la gente y poder después, en un futuro, poder dar esa palabra y que se sientan inspirados. Yo siento que gané. Conseguí lo que quería”.

PUBLICIDAD

Al terminar la entrevista, Chesca se pone un poco tímida ante la idea de que le tomen fotos para esta historia. Luego de un poco de convencimiento por parte de la fotoperiodista y de ver las fotos que fueron tomadas, se muestra un poco relajada. Las cicatrices que dejan eventos traumáticos no siempre son visibles.

“Algún día las voy a enseñar. Algún día las abrazaré. No estoy lista todavía”, dice con una sonrisa.