Chico Benítez convierte la música en una voz solidaria en el sencillo “Palestina”

El cantautor puertorriqueño Chico Benítez presenta su más reciente sencillo titulado “Palestina”, una canción que une resistencia y esperanza para dar voz al dolor de un pueblo y llamar a la solidaridad.

En “Palestina”, la música va más allá del entretenimiento. Es un mensaje humano y social que busca visibilizar una herida colectiva y mantener viva la memoria. Con versos directos y sensibles, Benítez utiliza esta rama de las artes como un canal de denuncia y reflexión.

Fiel al espíritu de la nueva trova, según un comunicado, la canción fue construida con imágenes claras y simbólicas como la kufiya, la aurora y la resiliencia. Estos elementos hablan de identidad, dignidad y renacer, y transmiten la idea de que, incluso en medio de la destrucción, la cultura y la esperanza son formas de resistencia.

El tema cuenta con la participación especial de Raidee, quien aportó un interludio rapeado que añadió un tono actual y cercano. Su intervención mantiene la esencia de la canción y refuerza el mensaje de denuncia.

Raidee es el nombre artístico de María Laura Benítez Merle, joven artista emergente e hija del cantautor y quien demuestra su talento y compromiso artístico.

El contraste entre ambas voces —la melodía suave y poética de Chico y la firme y directa de Raidee— crea un diálogo entre memoria y presente, reflexión y urgencia. Juntas, las voces convierten la canción en un espacio emocional que invita a pensar y a actuar.

“Palestina” se inscribe en la tradición de la neo trova puertorriqueña como música de conciencia social. Benítez es natural de Guayama, el mismo pueblo que vio nacer al legendario compositor Catalino “Tite” Curet Alonso, con quien mantuvo una amistad. Esta conexión refuerza el legado de artistas comprometidos con la verdad, la justicia y la memoria.

“Esta canción nace de la necesidad de no mirar hacia otro lado. ‘Palestina’ es un acto de memoria, de solidaridad y de respeto hacia un pueblo que resiste. Como músico, siento que la canción también puede ser una forma de acompañar y de denunciar”, expresó Benítez.