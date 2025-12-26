Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chico Benítez convierte la música en una voz solidaria en el sencillo “Palestina”

El tema cuenta con la participación especial de Raidee, quien aporta un interludio rapeado que añade un tono actual y cercano

26 de diciembre de 2025 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chico Benítez es un cantautor, psiquiatra y cronista puertorriqueño. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El cantautor puertorriqueño Chico Benítez presenta su más reciente sencillo titulado “Palestina”, una canción que une resistencia y esperanza para dar voz al dolor de un pueblo y llamar a la solidaridad.

En “Palestina”, la música va más allá del entretenimiento. Es un mensaje humano y social que busca visibilizar una herida colectiva y mantener viva la memoria. Con versos directos y sensibles, Benítez utiliza esta rama de las artes como un canal de denuncia y reflexión.

Fiel al espíritu de la nueva trova, según un comunicado, la canción fue construida con imágenes claras y simbólicas como la kufiya, la aurora y la resiliencia. Estos elementos hablan de identidad, dignidad y renacer, y transmiten la idea de que, incluso en medio de la destrucción, la cultura y la esperanza son formas de resistencia.

El tema cuenta con la participación especial de Raidee, quien aportó un interludio rapeado que añadió un tono actual y cercano. Su intervención mantiene la esencia de la canción y refuerza el mensaje de denuncia.

Raidee es el nombre artístico de María Laura Benítez Merle, joven artista emergente e hija del cantautor y quien demuestra su talento y compromiso artístico.

El contraste entre ambas voces —la melodía suave y poética de Chico y la firme y directa de Raidee— crea un diálogo entre memoria y presente, reflexión y urgencia. Juntas, las voces convierten la canción en un espacio emocional que invita a pensar y a actuar.

“Palestina” se inscribe en la tradición de la neo trova puertorriqueña como música de conciencia social. Benítez es natural de Guayama, el mismo pueblo que vio nacer al legendario compositor Catalino “Tite” Curet Alonso, con quien mantuvo una amistad. Esta conexión refuerza el legado de artistas comprometidos con la verdad, la justicia y la memoria.

“Esta canción nace de la necesidad de no mirar hacia otro lado. ‘Palestina’ es un acto de memoria, de solidaridad y de respeto hacia un pueblo que resiste. Como músico, siento que la canción también puede ser una forma de acompañar y de denunciar”, expresó Benítez.

La pieza musical ya está disponible para escuchar, descargar y compartir en todas las plataformas digitales.

Tags
MúsicaPalestina
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: