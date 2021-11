El cantante Christian Daniel reveló recientemente que había sufrido de depresión y lo hizo de la manera que mejor saber hacerlo: escribiendo e interpretando una canción.

“A principios de 2021 me senté a escribir el tema con Claudy-O, con canto la canción y una persona con la cual he escrito otros temas anteriormente. La compusimos en base a lo que habíamos vivido ambos, ya que nos conocemos muy bien. Cuando terminamos de escribir ‘¿Cómo lo hago?’, la cantamos y luego de escucharla bien, fue que entendí lo duro que me había dado la depresión en un momento dado de mi vida”, explicó el puertorriqueño.

Una vez terminada la canción, Christian Daniel tenía miedo de lanzar la canción por dudas a cómo iba a reaccionar al público. Sin embargo, luego de haber pasado toda la pandemia en Miami regresó a Puerto Rico y una tarde se encontraba comiendo en un restaurante cuando en la televisión apareció la imagen de una mujer gritando de forma descontrolada con un mensaje escrito: “La salud mental ataca cada día más a los puertorriqueños”. Fue en ese momento que se dio cuenta que su canción tenía que ser escuchada por la gente y debía ser usada como vehículo para ayudar a las personas.

“Después de eso, yo mismo contacté a ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) y les pidé una reunión. Me senté con ellos, les puse la canción y sin decirles lo que yo quería realmente, todos me felicitaron y quedaron sorprendidos con ‘¿Cómo lo hago?’”, mencionó el compositor e intérprete del éxito “Ahora qué te vas”. “Ellos me preguntaron ‘¿qué te gustaría hacer con la canción?’ y les contesté que lo único que quería era que la canción impactara la vida de muchas personas”.

De esta manera, el cantante se comprometió con la agencia de gobierno para, no solo brindar la canción para que se usara en una campaña de concientización, sino que donaría de su tiempo para dar charlas sobre el tema. “Lo que quiero es llevar el mensaje a la gente, sobre todo a la juventud, de que sentirse triste es normal, pero de que también debemos buscar ayuda y hablar con las demás personas en caso de sentir depresión”, explicó Christian Daniel, quien aclaró que no cobra nada por ser parte de la campaña. “Me siento súper bien de dar estas charlas y saber que estoy impactando a diferentes personas a través de la, al igual que ha pasado con otras canciones en mi carrera”.

Profesionales de la agencia junto a Christian Daniel han brindado charlas hasta el momento en residenciales públicos, escuelas públicas y privadas y universidades con la intensión de que las personas sean capaces de buscar ayuda si se encuentran en depresión. En el mes de noviembre, el cantante dirá presente en las charlas que se llevarán a cabo en el ICPR Junior College, en Bayamón; la Universidad Ana G. Méndez, en Carolina; Columbia Central University, en Carolina; la Escuela Superior Vocacional Manuela Mediavilla, en Humacao; la Escuela Dr. Agustín Stahl, en Bayamón; y la Escuela Luis Muñoz Marín, en Añasco. Los interesados en conocer más sobre esta iniciativa, pueden entrar a las cuentas de redes sociales de ASSMCA en Facebook, Twitter e Instagram.

Vídeo

La canción “¿Cómo lo hago?” está acompañada por un vídeo musical que fue grabado en la isla y estuvo a cargo de la casa productora Selective Group. “El vídeo que creamos para esta melodía es algo con lo que todos se identificarán porque, ¿quién no se ha desenfocado en la vida en algún momento y se ha sentido perdido?”, explicó el intérprete. “Este video es sencillo y presenta escenas de la vida de dos hombres que anhelan vivir la vida del otro sin conocer los detalles de las situaciones que enfrenta cada uno. Cada cual luchaba con retos distintos que los deprimieron y desenfocaron de lo que realmente es importante en la vida: la familia, los amigos y las cosas simples a las que no les damos el inmenso valor que tienen. Estas cosas simples nos deben impulsar a seguir adelante, superando todo obstáculo, incluso la depresión”, declaró el cantautor.

Como parte del proyecto de concienciación se exhorta a que de identificar a un ser querido o conocido que tenga síntomas de depresión, es importante apoyarlo y recomendarlo con un profesional de la conducta para que reciba servicios de ayuda lo más pronto posible. La Línea PAS 1-800 -981- 0023 está disponible para atender estas situaciones.