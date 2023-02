El cantante puertorriqueño Chucho Avellanet no concibe el aspecto de la interpretación que no sea desde sentir y luego cantar. Así ha sido por los pasados 61 años, cada vez que se para sobre un escenario y frente a un micrófono.

“Yo siento, yo canto”, asegura el veterano artista que reconoce que en su caso no existe una fórmula para describir la fuerza interpretativa con la que canta y que con el pasar del tiempo permanece intacta. Chucho es de los artistas que la experiencia le sigue sumando madurez vocal y escénica. Su fuerza, pasión y entrega en el escenario es irrepetible.

Precisamente, bajo su filosofía de sentir y hacer presente sus emociones y cantarlas, Chucho ofrecerá el 11 y 19 de febrero su espectáculo “Yo siento, Yo canto” en Moneró Café Teatro y Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas.

La función del 11 de febrero será a las 8:30 p.m. y la presentación del domingo,19 de febrero de 2023, a las 5:00 p.m.

“Yo siento la canción que canto. Tengo un disco que se llama así. No encuentro otra forma de cantar. Uno debe sentir lo que canta para poderlo transmitir”, sostuvo el cantante que estuvo el mes de enero en Florida compartiendo con su familia.

El intérprete de temas como “Magia Blanca”, “Mil violines” y “Abeja reina”, con seis décadas de carrera musical y con un extenso catálogo de grandes éxitos, repasará su trayectoria musical y dedicará parte del repertorio a esas melodías centradas en el amor y el desamor.

“Las canciones que canto, aunque sean de amor son muchas de desamor. La gente se disfruta más las de desamor que las de amor y no sé por qué. Las canciones tienen buena letra, melodía y la gente se identifica. Me encanta ver que la gente se lo disfrute. Eso me da mucha felicidad”, mencionó.

El concierto incluye algunos temas en honor al fenecido cantautor cubano Pablo Milanés. Chucho aclaró que todavía no ha seleccionado los temas de Milanés con quien compartió escenario una vez en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico y cantaron juntos “Yolanda”. Seguramente el clásico “Yolanda” y “El breve espacio que no estás” serán interpretadas por Chucho, quien abrazó la carrera de cantante de forma profesional cuando tenía 20 años. En mayo de este año cumplirá 62 años de carrera artística.

Sus seis décadas en la industria musical las describe como un proceso de aprendizaje donde ha tenido incontables satisfacciones en gratitud a un público. Igual reconoció que ha tenido tropiezas y “malas jugadas” en el negocio de la música, pero de ellas “también se aprende”.

El artista está muy ilusionado con sus presentaciones, con destapar todo lo que siente a través de las canciones y poder compartir con su característico humor con el público.

“Siempre que puedo hago mi chiste y bromeo con el público y me fascina esa sala en Caguas por que es íntima y te permite hacerlo”, puntualizó.

Los boletos están a la venta en www.ticketera.com, en el 787-305-3600 o visitando la boletería de Bellas Artes de Caguas.