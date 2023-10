Después que la rapera puertorriqueña Villano Antillano anunció su concierto “Babilonia” el próximo 27 de octubre en el Coca Cola Music Hall, ha sido tema de discusión en las redes sociales ante la posibilidad de que niños tuvieran acceso al espectáculo, luego de que la intérprete de “Mujerón” expresara que esperaran por lo que será “una noche llena de magia, lujuria y mucha satería”.

En el portal de la venta de boletos indica que los niños de 2 años en adelante necesitan boleto para entrar y que por seguridad se requiere que todo menor de 16 años esté acompañado por un adulto en todo momento. Por tal razón, estar tarde la gerencia del Coca Cola Music Hall emitió un comunicado de prensa con el fin de aclararlo.

“Ante la confusión que ha generado el concepto de la promoción realizada por los productores del concierto de Villano Antillano, es necesario aclarar que todas las facilidades de ASM Global tienen una política establecida sobre el acceso de menores de edad a nuestros recintos. En todos los eventos, sin importar el género musical, se establece que cualquier persona mayor de 2 años necesita boleto para poder entrar. Así mismo, cualquier menor de 16 años, debe de estar acompañado de un adulto, en todo momento”, reza el comunicado.

PUBLICIDAD

“Todos los artistas, personal de producción y visitantes que se encuentren en nuestras facilidades, tienen que comportarse según lo establecen las leyes de Puerto Rico. Por lo tanto, no se permitirá bajo ningún concepto que se atente en contra de sostener la ley y orden en ninguno de los eventos que se lleven a cabo en nuestros espacios. Nuestra prioridad siempre ha sido vigilar por la seguridad de las personas que nos visitan y en esta ocasión, no será la excepción”, finaliza la comunicación.

En la tarde de ayer, la senadora Joanne Rodríguez Veve criticó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) la invitación que hiciera la artista, quien se ha convertido en una figura sumamente importante e influyente dentro de la comunidad LBGTT+.

“Exponente de música urbana anuncia “noche de lujuria”, y su producción no prohibe la entrada de menores. Me gustaría pensar que se trata de un error y que la producción, así como Coca Cola Music Hall, tomarán las medidas correspondientes para subsanarlo. No creo que haga falta explicar por qué un espectáculo que anuncie una “noche de lujuria” no es apropiado para niños. ¡Con los niños no se metan!”, manifestó Rodríguez Veve.

Sin embargo, la artista urbana aprovechó esa misma publicación para responder con la promoción de su nuevo sencillo, “Cuero”, que estrenó el pasado viernes y que es un tema que define como un “estado de subconsciencia”.