La rapera puertorriqueña Villano Antillano se ha convertido en una figura sumamente importante e influyente dentro de la comunidad LBGTT+ no solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica y otros países donde su música y su figura se han dejado sentir. Sin embargo, tal y como contó en una entrevista concedida a la revista “Rolling Stone en español”, y que hizo la portada de la edición de junio de 2023, el camino no ha sido fácil y ha estado lleno retos, obstáculos y, en muchas ocasiones, momentos positivos.

En 2022 la artista de 27 años ganó reconocimiento local e internacional con el lanzamiento del sencillo “Bzrp Music Sessions, Vol. 51″, junto al productor argentino Bizarrap. Sin embargo, todo su proceso de crecimiento y evolución personal se vio reflejado en un sinnúmero de trabajos musicales que grabó desde que apenas era una adolescente hasta que fue moldeando lo que el público conoce hoy día como Villano Antillano.

Villana Santiago Pacheco, nombre legal de la cantante, nació en Bayamón y desde pequeña se sintió atraída por la música de salsa pesada, música pop de los 90 y mucho rock. A pesar de que le interesaba el arte, se encerraba en su cuarto a grabar música en su computadora, lo que ayudó que, poco a poco, fuera creando su propio estilo y fuera dándole voz a sus frustraciones y sus pensamientos.

PUBLICIDAD

“No diría que me he encontrado a mí misma a través de la música, pero la música siempre me ha ofrecido un acompañamiento en ese proceso de yo encontrarme a mí misma. He encontrado siempre en la música un abrazo, algo que me recuerda que no soy la primera que pasa por aquí. Y como artista, como creadora, también he podido dejar eso para otras personas y utilizar mi experiencia para hacer ‘journaling’ o dejar algo ahí para que quien venga, lo encuentre”, explicó.

Según contó en la extensa entrevista realizada por la periodista Melisa Parada Borda, la puertorriqueña tuvo que dejar su casa con 17 años, luego de tener desavenencias con sus padres, lo que la confrontó con el mundo real y la llevó a tener que valerse por sí sola.

En 2019 lanzó el EP “Tiranía”, que le dio a conocer dentro la comunidad LGBTT+, en 2020 se escuchó por primera vez el EP “Ketaprincesa” y en 2022 se publicó su primer álbum “Sustancia X”. Entre medio de estas producciones musicales, Villano Antillano ha grabado con artistas como iLe, Pedro Capó, Chesca, Corina Smith, Young Miko, Joyce Santana y Paopao, entre otros.

Éxito y reconocimiento

Luego de tantos años de arduo trabajo, de experimentar y de crear un estilo, en el 2022 Villano Antillano pudo experimentar el éxito y reconocimiento dentro del mundo de la música. Sin embargo, lo que para otros artistas hubiera significado vivir más tranquilo y aprovechar el momento, para la rapera significó trabajar mucho más.

“Me encantaría poder decirte: ‘esto me solucionó todos los problemas, ya estoy súper hecha, estoy en la papa’, porque si yo fuera un macho cis (cisgénero) ciertamente ese exitazo significaría que yo estoy cimentada. Esa no es mi realidad”, explicó a la revista “Rolling Stone”. “Y específicamente relacionado a eso de que soy una mujer trans, no hay otra explicación. Así que, para mí, es la realización entender: ‘Ah, ¿tú pensabas que iba a llegar un punto de tu vida donde la cosa mejoraba? No, mamá, tú siempre vas a tener que trabajar diez veces más que todo el mundo’, porque lamentablemente esa es la visión de las mujeres y, específicamente, de las mujeres trans”.

PUBLICIDAD

A pesar de esto, y de sentirse cansada física y mentalmente con todas las presentaciones y con la velocidad que ha tomado su carrera, la artista está agradecida y es consciente que tiene que seguir trabajando igual de fuerte. “Es como un ‘mixed feeling’ porque, por una parte, qué loquera, estoy fatigada ya, yo quiero respirar, quiero tirarme para atrás, pero no puedo. Y, por otra, qué dicha que yo tengo acceso a una magia y a un fuego de guerrear al que nadie más tiene acceso”, expresó la puertorriqueña. Yo pienso que mi propuesta y la del resto de las personas queer que hacemos música y que estamos en el género urbano, es lo más cercano a los fundamentos iniciales del hip hop. ‘So’, me siento muy agradecida”.

El ser actualmente una de las figuras trans con mayor relevancia en la isla y en Latinoamérica, le ha hecho cambiar su forma de pensar sobre su activismo y el impacto que puede provocar dentro y fuera de comunidad LGBTT+, razón por la cual decidió afrontar la situación.

“Es agotador, y si me hubieses preguntado hace seis meses, te hubiera dicho que yo no tengo que hacer activismo. Yo merezco poder hacer arte igual que cualquier otra mujer o cualquier otro artista independientemente del género, y que se me consuma y se me vea como una artista. No obstante, no es algo real ni es sensato de mi parte”, explicó. “Lamentablemente, somos tan pocas personas trans que estamos en el ‘spotlight’ y somos figuras mediáticas, que tenemos que agarrar la tutela y tenemos que guerrear, porque lo que está pasando ahora mismo es horrendo. El nivel de peligro al que estamos expuestes es algo bien fuerte y la gente no se da cuenta de que no solamente las personas trans peligramos, peligra todo el colectivo”.

PUBLICIDAD

Al hablar sobre su nombre legal y artístico, la artista indicó que “yo no me considero realmente una villana”. En todo caso, se consideraría una anti-héroe. “Lo que diferencia a un anti-hero de una villana es que sus motivos usualmente suelen ser humanos. Hay una historia de reivindicación y quizá hay algo de justicia, y yo pienso que esa es una causa por la que yo siempre voy a guerrear”, detalló.

Durante la entrevista con “Rolling Stone”, la puertorriqueña dejó claro que ella ha heredado la lucha y la causa generacional dentro de la comunidad trans y LGBTT+ y que es algo que ella no empezó. “Para que yo pudiese existir, no sabes cuánta gente se tuvo que morir pensando que nunca íbamos a llegar a tan siquiera ver a una artista como yo. Entonces tenemos artistas, como Arca, Pabllo Vittar, como yo, que cambiamos la narrativa y un sinnúmero más que puedo estar dejando fuera”, explicó. “Y estamos ‘on the tip of the iceberg’ porque aún no hemos visto transmasculinidades poder hacer lo mismo. Hay tanto que no hemos explorado y estamos a punto de perder absolutamente todo, estamos dando para atrás un nivel y también parecería que nadie más quiere guerrear al lado de nosotres, solamente cuando conviene”.

Eso sí, dejó claro que, aunque para algunos ella es vista como una figura positiva, para otros podría ser vista de manera negativa, algo que no le causa mucha molestia. “Me imagino que soy oscuridad para muchas personas, pero soy luz para tantas otras más, que no me importa. Villana con gusto. Y quien piensa realmente que soy una villana pues ‘whatever’, soy el cuco pa’ ti, tu peor pesadilla”.