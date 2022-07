El Centro de Bellas Artes en Santurce será sede de un concierto tributo a la legendaria banda de rock, Chicago, con los arreglos musicales de la Royal Symphony Orchestra y la voz inigualable de Manolo Mongil.

“Chicago Experience” ofrecerá un concierto en un viaje por las mejores canciones de rock hasta los éxitos más románticos de la icónica banda norteamericana. El concierto tributo se llevará a cabo el domingo, 7 de agosto, en el Centro de Bellas Artes en Santurce desde las 4:30 p.m.

“Esta magistral banda sentó pautas en la música popular americana por todo el mundo. Para mí es un honor y un privilegio poder presentarme con los mejores músicos de mi país y que la producción de este espectáculo haya contado conmigo para esta presentación”, expresó Manolo Mongil.

Mongil, interpretará los grandes éxitos desde los comienzos de la banda hasta sus más recientes producciones como: “If You Leave Me Now”, “Hard To Say I’m Sorry”, “You´re the Inspiration”, “Beginnings”, “Colour My World”, “25 or 6 to 4″ y “Make Me Smile”, entre otros temas. Asimismo, el concierto tributo cuenta con la producción magistral de la Royal Simphony Orchestra que contará con sobre 50 músicos en tarima.

PUBLICIDAD

Desde 1967, Chicago logró escalar popularidad por distinguirse en la integración del uso de los metales en su música y por sus mezclas perfectas de rock, jazz e incluso pop.

Los boletos para “Chicago Experiencia” está disponibles en: Ticketera.com.