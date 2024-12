Aquí los conciertos confirmados para el 2025

Aunque todavía no ha terminado el 2024, la mitad del calendario del 2025 ya está lleno de espectáculos musicales que estarán a cargo de muy populares cantantes, de todo tipo de género. Esto incluye pop, urbano, baladas, rock y tropical, por mencionar algunos. Como verás a continuación, tendrás de dónde escoger según tus gustos:

Jhayco Vida Rockstar Tour

Cuándo: 4 y 5 de enero de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Luis Perico Ortíz - Por primera vez

Cuándo: 11 de enero de 2025

Dónde: Centro de Bellas Artes de Caguas

KARD - Where to Now?

Cuándo: 24 de enero de 2025

Dónde: Teatro Universidad de Puerto Rico

Draco Rosa - Sueños Peligrosos

Cuándo: 1 de febrero de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Air Supply - 50th Anniversary Celebration

Cuándo: 2 de febrero de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Ken Y: Enamorado por primera vez

Cuándo: 2 de febrero de 2025

Dónde: Centro de Bellas Artes de Santurce

Boletos: Ticketera y TicketCenter

Eddie Palmieri

Cuándo: 7 de febrero de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Fest

Pedro Capó En Vivo

Cuándo: 8 de febrero de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Mónica Naranjo - Greatest Hits Tour

Cuándo: 8 de febrero de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Pimpinela - Noticias del amor Tour

Cuándo: 9 de febrero de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Night Ranger - Greatest Hits Tour

Cuándo: 13 de febrero de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Ednita Nazario Amor/Desamor

Cuándo: 14 de febrero de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Sí Señor - Like Divas

Cuándo: 15 de febrero de 2025

Dónde: Centro de Bellas Artes de Santurce

Boletos: Ticketera y TicketCenter

Chucho Avellanet – Esta noche está para boleros

Cuándo: 15 de febrero de 2025

Dónde: Hotel Fairmont El San Juan

Natalia Jiménez - Gran gira internacional 2025

Cuándo: 15 de febrero de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Marcela Gándara

Cuándo: 16 de febrero de 2025

Dónde: Centro de Bellas Artes de Santurce

Boletos: Ticketera y TicketCenter

Dagmar - Hablemos de amor

Cuándo: 16 de febrero de 2025

Dónde: Café Teatro Moneró en Caguas

Lauren Daigle - The Kaleidoscope Tour

Cuándo: 19 de febrero de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Latin Mafia

Cuándo: 21 de febrero de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

José Juan Tañón - Los ritmos del amor

Cuándo: 23 de Febrero de 2025

Dónde: Teatro Tapia

Raphael

Cuándo: 2 de marzo de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Joaquín Sabina - Hola y Adios

Cuándo: 4 de marzo de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Raulín Rodríguez

Cuándo: 8 de marzo de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Danny Ocean - Reflexa Tour

Cuándo: 14 de marzo de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Luis Fonsi - 25 años Tour

Cuándo: 15 de marzo de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Kapo

Cuándo: 22 de marzo de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Optimo - Never Say Never

Cuándo: 4 de abril de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Incubus

Cuándo: 18 de marzo de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Shawn Mendes Latin America 2025

Cuándo: 8 de abril de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

HA-ASH - Haashville Tour

Cuándo: 11 de abril de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Def Leppard 2025

Cuándo: 15 de mayo de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Álvaro Díaz

Cuándo: 24 de mayo de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Paloma San Basilio: Gracias Tour

Cuándo: 25 de mayo de 2025

Dónde: Centro de Bellas Artes de Santurce

Boletos: Ticketera y TicketCenter

Duki - Ameri World Tour

Cuándo: 18 de mayo de 2025

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Rauw Alejandro - Cosa nuestra

Cuándo: 5, 6, 7 y 8 de junio de 2025

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Jesse & Joy - Despecho Tour... El amor no muere

Cuándo: 29 de junio de 2025

Dónde: Palacio de los Deportes de Mayagüez