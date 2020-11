El vil asesinato de Nilda Álvarez Lugo, una líder comunitaria que fue encontrada muerta el sábado con múltiples heridas de arma blanca en el rostro, en su residencia, junto a los feminicidios en la Isla mantiene afectada y preocupada a la cantautora ILe Cabra, ante la falta de inacción gubernamental por la que exigió una vez más se declare un estado de emergencia.

Al igual que muchos en la sociedad, la vocalista vive en estado de consternación ante la cantidad de mujeres y personas transgénero que han sido asesinadas en la isla en lo que va de año. Al día de hoy, se han reportado 42 mujeres asesinadas.

“Estoy super afectada con todos los feminicidios. Este fin de semana asesinaron una mujer de 64 años y me levanto con una noticia de otra mujer asesinada. Cada vez esto se vuelve más normal. Este año, de encierro en este van de 40 a 41 asesinadas de mujeres (ayer, lunes, asesinaron a otra fémina) que han sido contadas. Es horrible. Esta mujer del fin de semana fue en un lugar de acceso controlado. Es tan normal sobre todo que estas mujeres sean asesinadas por exparejas, novios o personas que simplemente las agarran y ya. Hacen lo que sea con ellas. Es una situación crítica en la que estamos y no entiendo qué más tiene que pasar o de quién tiene que ser familia esta mujer para que el gobierno haga algo al respecto y declare el país en un estado de emergencia”, señaló la cantautora en un video que compartió ayer en sus redes sociales.

El crimen de Álvarez Lugo, de 64 años, que ocurrió en su apartamento, en el piso diez del condominio Balseiro Elderly Housing, en Río Piedras ha estremecido a diversos sectores.

De la investigación surge que se encuentran analizando piezas de ropa, que fueron ocupadas en la escena del crimen y las cámaras de videos del edificio.

La declaración de estado de emergencia peticionada por varios sectores del país, a juicio de la cantante, permitiría que “organizaciones que atienden este tipo de caso más cerca puedan tomar acción de una manera más efectiva y con ayuda del gobierno”.

“Estamos para trabajar en equipo. Me parece absurdo y aterrante que dejemos pasar cosas críticas. Me duele sentir que no es hasta que nos toque de cerca que no entendemos la gravedad del asunto. No tenemos que esperar a eso. Tenemos que sentir que esa persona (Álvarez Lugo) puede ser nuestra tía, mamá, hermana o nosotras mismas. Me afecta muchísimo… esto se ha convertido en una modalidad mundial y que los gobiernos en los que estamos permiten este tipo de cosas al normalizarlo”, subrayó ILe, quien se ha unido a diferentes colectivos en contra de la violencia machista en la isla y en el mundo.

“Dejemos el silencio hay que declarar el país en un estado de emergencia. Exijo al gobierno de Puerto Rico a que declare el país en un estado de emergencia para que no sigan asesinando mujeres”, concluyó.