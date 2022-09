El veterano rapero Coolio falleció en la noche de hoy, miércoles, por aparentemente un infarto, según su representante, Jarez Posey.

Tenía 59 años.

Artis Leon Ivey, Jr., nombre de pila del artista natural de Pennsylvania, saltó a la fama en la década de los 90 con el tema “Gangsta’s Paradise”, canción que se utilizó en la película “Dangerous Minds” protagonizada por Michelle Pfeiffer y Wade Domínguez.

Posey, indicó a The Associated Press que personal de Emergencias Médicas de Los Ángeles respondió a una llamada en la que se reportó una persona que sufría una situación médica. Al llegar a la residencia, propiedad de un amigo del rapero, los paramédicos no lograron revivirlo.

Coolio ganó el premio MTV Music Award al mejor vídeo de rap de 1996 por la canción “Gangsta’s Paradise”, el sencillo más exitoso de su segundo álbum con el mismo nombre. El tema fue el sencillo más vendido de 1995, según la revista Billboard, y ostenta la posición 38 de la lista de VH1 de las mejores canciones de hip-hop de todos los tiempos.

Del mismo modo, Coolio ganó el Grammy a la mejor actuación de un cantante de rap, dos premios MTV Music Awards por el mejor vídeo de rap y mejor vídeo para una película, y un premio Billboard por la mejor canción y álbum.

El rapero nació en 1963 en el estado de Pensilvania, pero se mudó al sur de Los Ángeles a finales de los años 80 para iniciar su carrera musical con la publicación del disco “It Takes a Thief”, del que se desprendieron sencillos como “Fantastic Voyage” y “It Takes a Thief”.