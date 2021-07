El cuatrista puertorriqueño Xavier Cintrón recibió la prestigiosa beca “Prodigio” de $200,000 que otorga la Fundación Cultural Latin Grammy y que este año fue financiada por el artista colombiano Juanes.

“Para mí fue como devolverle un poquito a la música todo lo que me ha dado”, indicó Juanes a El Nuevo Día, después de presentar y tocar tres temas de su repertorio con Cintrón, de 18 años y residente de Peñuelas. “Cuando me invitaron a ser el patrocinador de la beca ‘Prodigio’ de este año me emocioné mucho, pero desde el primer momento que vi tocar a Xavier sabía que tenía que ser para él. Es un músico muy especial, un verdadero prodigio”.

Acompañado de sus padres y hermano, Cintrón agradeció a muchos por “la oportunidad con la que muchos músicos ni siquiera se atreven a soñar con ella”. Tras mencionar a la Fundación Cultural Latin Grammy, a las autoridades educativas de Berkeley College of Music, donde han estudiado grandes de la música latina, como Juan Luis Guerra, y a sus padres, el joven recordó a sus profesores de música.

PUBLICIDAD

“Yo no solo tuve profesores de guitarra (su primer instrumento) y cuerdas. Yo estudié con pianistas, trombonistas y me dieron una visión diferente de mi instrumento y de la música”, explicó Cintrón.

Esa visión se ha traducido en una destreza “extraordinaria” para transformar al cuatro puertorriqueño en un instrumento tan versátil que, durante su mini show con Juanes, por momentos sonaba como una guitarra eléctrica, otras como una mandolina y otras hasta como una flauta. De hecho, el artista colombiano le dejó todo el protagonismo al interpretar clásicos como “La camisa negra”, “A Dios le pido” y la versión en español de “Dancing in the Dark” de Bruce Springsteen.

El artista colombiano Juanes, tocó junto a Xavier Cintrón temas como “La camisa negra” y “A Dios le pido”.

“La próxima vez no ensayemos”, bromeó Juanes al revelar que nunca habían tocado juntos hasta ese momento. Posteriormente sus representantes expresaron la posibilidad de incorporarlo a algunos conciertos de la gira “Origen”, que Juanes arrancará el 16 de septiembre en Miami y lo llevará por las principales ciudades de Estados Unidos. Aunque no anunció fechas en la isla, el astro colombiano aún no ha perdido las esperanzas de llevar su concierto a Puerto Rico.

Los que sí regresan son los Cintrón, quienes deben preparar la mudanza de su hijo Xavier a Boston, donde vivirá mientras cursa sus estudios. “Lo que más me emociona es compartir con tantos músicos del mundo, aprender de ellos y enseñarle sobre nuestra música puertorriqueña”, destacó el cuatrista.

La Fundación Cultural Latin Grammy también otorgó una beca de $10, 000 a Sebastián Merino, quien estudia saxofón en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.