Con la reafirmación de que “el mejor regalo de esta Navidad es tener salud”, en plena Nochebuena, el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió a sus fanáticos con su más reciente tema titulado “Corona”, el cual estrenó a través en su canal de YouTube.

“Es un tema lleno de esperanza, donde los invito a seguir luchando en estos tiempos tan difíciles y buscar siempre la luz y la guía espiritual”, dijo el “Big Boss” a través de su cuenta de Instagram.

En otro post, el artista reveló que en marzo, al comienzo de la pandemia, había escrito esta canción y grabado su video. Sin embargo, en aquel momento varios pensamientos le detuvieron presentarla.

“Primero, no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho y, de igual forma, en ese entonces mi condición física no era la mejor pues había aumentado casi 50 libras. Hoy, varios meses después seguimos viviendo en la pandemia y, aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado. No era mi mejor momento ni el de muchos, por eso hoy les presento “CORONA” para que juntos reflexionemos sobre lo que verdaderamente importa: estar vivos, tener salud y agradecer lo que tenemos. Yo, dejé que mi condición física me detuviera en ese momento pero con este video dejo eso atrás y entendí que el cambio llega cuando así tú lo decides”, dijo.

Asimismo, anunció la presentación de la tercera parte del concierto “DY2K20”, una versión digital de sus inolvidables 12 conciertos, todo vendido, “Con Calma Pal’ Choli”, mientras exhortó a sus fanáticos a que pasen momentos memorables con su familia.

Hace apenas dos semanas, Daddy Yankee lanzó el tema y vídeo musical de “De vuelta pa’ la vuelta” junto con el vocalista Marc Anthony en el que fusiona la salsa con el género urbano.