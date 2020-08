View this post on Instagram

Un #TBT interesante : Los “Bling Bling” como el mundo le llamaba, siguen siendo parte de la cultura y aunque ya “no acostumbro a usarla”, aquí les muestro lo que conservo porque fueron, son y serán parte de mi crecimiento como artista. Cada una representa una historia, una historia que cada vez que las veo las recuerdo, por eso aún las conservo. Disfruten las etapas para que cuando tengan 3 décadas, tengan un legado que contar a los que seguirán sus pasos. #cangricom #prestige #thebigboss #kingdaddy #talentodebarrio #daddyyankeemundial #Barriofino #Elcartelrecords #DY