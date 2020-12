Con un sorbo de café dio inicio una conversación virtual con el cantante puertorriqueño Danny Rivera, quien usando esta bebida como protagonista, se remontó a su niñez y al hogar que habitaba junto a sus padres en Santurce, en donde se convertía en todo un ritual molerlo mientras se impregnaba esa aroma en su humilde residencia, localizada en la zona apodada como El Fanguito.

Para Danny, el café siempre fue como ese elemento simbólico y místico para el encuentro, y en este caso no fue la excepción, pues de esta plática pudo disfrutar un grupo de suscriptores de El Nuevo Día como parte de la iniciativa “Un cafecito con…” en el marco de la celebración de los 50 años de este diario. Durante el conversatorio, moderado por la reportera Shakira Vargas Rodríguez, el cantautor compartió detalles sobre su concierto, trayectoria, su inspiración, así como su compromiso con Puerto Rico.

El compositor relató que su primer encuentro con la música fue con la radio. Desde niño, le resultaba atractivo escuchar la música que se difundía de ese transmisor, que le parecía como una caja mágica. A su lado pasaban las horas mientras así mismo se aprendía las canciones de memoria, sobre todo melodías de amor y despecho.

“El viejo y la vieja se admiraban con la facilidad que me las aprendía. Ese contacto con la radio fue el que me abrió el apetito y la conciencia de lo que es eso de ser cantor. Esa sonoridad fue mágica. A veces los viejos cuando llegaban familiares y amigos, para demostrar y aparentar de que tenían un nene genio, me subían a la mesa de la casa -ese fue mi primer escenario-, para que yo les cantara los boleros que me sabía. El problema era cuando me querían sacar de ahí, hacía pataletas”, contó entre risas.

Cantar en la escuela y en la iglesia evangélica fueron parte de los relatos que hizo de su juventud, periodo en el que también se fueron tejiendo memorias de solidaridad en la comunidad que habitaba como parte del ejemplo que le daban sus padres mediante acciones, quienes lo acostumbraron a no darle la espalda a su gente.

“Son momentos que fueron claves y despertaron al cantor. Hay un reflejo mío, una influencia grande de ese tiempo, en el trabajo que he hecho hasta ahora. Tuve la fortuna que don Ismael Rivera y Sabina Méndez de Naguabo tuvieron acciones de contacto directo con la comunidad, esa solidaridad la vi en mis padres, en el barrio. Siempre se preocupaban por el vecindario”, recordó.

A lo largo de su trayectoria, Danny ha demostrado que nunca ha vivido enajenado de las situaciones que se viven como país y sociedad. Mantenerse en la periferia nunca ha sido una opción, por lo que manifestar sus inquietudes con plena libertad acerca de quién es y cómo piensa también le ha traído el rechazo de aquellas personas que no coinciden con sus ideales.

“Uno trata de ser genuino, donde uno dice la palabra inmediatamente o antes está la acción. Esa acción compromete a uno con el pueblo, con lo que sientes y dices, y también crea controversias. Independientemente de eso, otra de las cosas que aprendí en mi casa, es respetar al otro, aunque no piense igual que tú; no sentir algún tipo de molestia o rencor por aquellos que criminalizan tu forma de pensar. Eso es parte del vivir y uno tiene que aprender a convivir con eso, ser tolerante lo más que uno pueda y escuchar a las demás personas. Va a ser así siempre, espero mejorar, pero siempre voy a poder conversar y decir lo que soy”, indicó el artista, quien este próximo domingo, 13 de diciembre presentará el concierto virtual “Especial de Navidad, Villancicos y algo más”, que se transmitirá a las 7:00 p.m. por la plataforma digital Spyntyx, desde la histórica iglesia Porta Coeli en San Germán.

Ante la pregunta de una suscriptora sobre qué modificaría si estuviera comenzando ahora su carrera artística para ayudar más a Puerto Rico y al mundo entero, Danny respondió: “Se me hace difícil adentrarme en lo que hubiese hecho desde el presente. Lo que me hubiese gustado es no dejar de ser lo que he sido. Mantener la capacidad de haber encontrado el que los excesos no me lleven a dejar de ser lo que yo soy. Que me ayude cada tiempo que vivo a entender mi rol como ser humano, como ciudadano puertorriqueño y del mundo para cumplir con la tarea mía del proyecto de vida, además de dejar una huella que realmente sirva de algo, que yo me sienta orgulloso de mí mismo y que mi gente se sienta orgullosa de que uno quiso dejar algo de valor espiritual, valor estético, social y político”.

Además de cantar una estrofa de la canción emblemática “Tu pueblo es mi pueblo”, que es una de las canciones que le emociona mucho entonar, Danny respondió sobre por qué hace uso de la bufanda como parte de su atuendo. ¿Qué significado tiene?, fue la pregunta del suscriptor.

“Es una pieza muy cálida y cuando digo cálido no me refiero solamente al calor de la temperatura, sino que representa la calidez de lo humano, de que nosotros tenemos que ser cálidos con los demás. Representa para mí, no solo una pieza estética, sino que tiene para mí unas connotaciones. La usaba primero sin saber, después me doy cuenta que los tibetanos usan la bufanda como representación de dar la bienvenida a la gente que llega a su espacio familiar, de amistad y geográfico, con ella le dan la bienvenida para desearle bienestar espiritual, alegría y abundancia. La quise tener siempre por eso mismo”, comunicó el artista.

“Un cafecito con…”, que en su segunda edición contó con el auspicio de Splenda, se continuará celebrando a modo de agradecimiento a los suscriptores por el respaldo que le ofrecen a El Nuevo Día.