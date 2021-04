Al inicio de la pandemia, el cantante Danny Rivera se sintió intimidado frente a todas las tecnologías virtuales que tenía que utilizar para conectarse con su público.

Perteneciente a una generación análoga, como dice, no sabía cómo adentrarse en esta nueva manera de comunicación. Con la ayuda de varios amigos y de la empresa Buena Vibra Group comenzó a aprender hasta vencer el miedo.

“Puedo decir que me han puesto al día con la conexión cibernética, de la que estaba un poco rezagado. Soy del mundo análogo y los niños siempre tienen miedo a las cosas nuevas, pero aquí estoy. He crecido un poco más, y hoy vengo a presentarles a ustedes ‘Oda a la mujer, 7 notas de amor’”, expresó este miércoles en conferencia de prensa virtual, en la que habló sobre su próximo concierto del Día de Madres, que presentará el domingo, 9 de mayo.

PUBLICIDAD

Al igual que sus pasadas tres presentaciones, este evento se transmitirá en formato virtual a través de la plataforma Spyntyx. El espectáculo grabado desde las hermosas montañas de Cayey podrá ser visto desde cualquier lugar del mundo. La velada presentará un repertorio de éxitos entre ellos “Para decir adiós”, “Tantos deseos de ella” y “Amada amante”, entre otros.

El artista reveló que armó este concierto inspirado en su disco “Oda”, así como en el clásico “7 notas de amor”. Con este concierto, dijo, desea rendir homenaje a la mujer como ente creador a través de esas siete notas musicales.

“La mujer es la música, es una sonoridad. Es la que nos presta esa sonoridad a nosotros cuando estamos en el vientre y nos canta esa primera nana dando a conocer que se siente nueva, que se siente regocijada porque tiene alguien en su vientre que lo va a convertir en un ser nuevo y ella a su vez le va a dar vida y va a desarrollar otro ser que va a ser la continuidad de su vida. Y me meto por ahí en ese rollo de la filosofía y la poesía para presentar este proyecto”, explicó sobre la génesis de este concierto.

Danny Rivera, quien ha gozado con gran respaldo de su fanaticada en sus pasadas presentaciones virtuales, dijo que para él esta experiencia cibernética le ha servido para conectar con su público de otras formas, toda vez que sostuvo que, a pesar de no sentir el calor de la gente, siente la energía de ese que está al otro lado de la pantalla.

PUBLICIDAD

“La gente puede estar al otro lado, pero está contigo, porque siempre ha estado contigo porque yo soy la gente y la gente somos nosotros. Y la canción sirve para eso, es como una luz que va entrelazando a la gente, amarrándola y haciendo como un collar. De eso es que se trata esto, por eso le llamo el enjambre de cibernautas, porque es un enjambre de seres humanos buscando en las nuevas tecnologías la felicidad”, manifestó.

Al preguntarle si espera mucha asistencia en este nuevo concierto, dijo que él no entiende ese lenguaje de cantidades y que para él no es determinante si lo ve una o cinco mil personas.

“Hay gente que dice ‘yo tengo 100 mil o 200 mil followers’ y parece que eso es lo que determina en este tiempo. Pero yo quiero pensar mejor que si entra uno, entran diez mil, entran cinco, cada una de esas personas es una multiplicidad de seres. Por tanto, si tengo cinco mil soy agradecido y trabajo para cada uno de ellos. Trabajo de una manera especial para que cada uno se sienta que es importante. Es la mejor forma de conectarme con el pueblo”, sostuvo con sabiduría.

El cantor reveló que a pesar del trabajo inicial que le dio adentrarse en este nuevo vocabulario virtual, hoy se siente cómodo y agradecido por todas estas herramientas. De hecho, adelantó que próximamente abrirá una canal para seguir compartiendo de forma íntima con sus seguidores.

“Como cantor hay unas experiencias que quisiera compartir y que solo lo he podido hacer con la gente sentado en el escenario y ahora lo puedo hacer hablándole. De pronto, en esa normalidad o anormalidad que había antes uno no podía darse el lujo de hacer eso y cuando lo hice, que hablaba o compartía ideas políticas, de pronto, no te lo permitían o te criticaban porque ‘los artistas no deben de hablar de esto’. Pero ahora, de pronto, puedo conversar con la gente de otra manera”, opina.

PUBLICIDAD

Otra ventaja que observa es que el artista se puede presentar como quiere, sin el filtro de otros. “Uno tiene una imagen del artista que leemos en los periódicos y esto nos puede dar una mejor visión de quiénes somos nosotros”, agregó.

De vuelta al concierto, Danny Rivera expresó que espera que las personas que lo vean disfruten de una “experiencia inolvidable”. “Quiero que en esa hora y media encuentren algo que los llene para siempre, que haya regocijo y esperanza”, concluyó.

Los boletos para el concierto “Oda a la mujer, 7 notas de amor” se pueden conseguir a través de la misma plataforma Spyntyx, una herramienta digital creada por puertorriqueños para brindarle al público la experiencia más cercana a lo que experimentan en un evento presencial.