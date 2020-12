Hace cerca de un mes que el cantautor mexicano Armando Manzanero se había comunicado con el puertorriqueño Danny Rivera para solicitarle que le enviara una canción grabada que habían cantado juntos. Para ese momento, el COVID-19 no había llegado a la vida de Manzanero y fue el último contacto que tuvieron.

Por eso, hoy, cuando supo del fallecimiento del legenadrio cantautor, Danny Rivera lo que sintió fue un espacio de una profunda tristeza. Se conocían hace varios años y compartieron escenario en febrero del 2020 en el que fue el último concierto de Manzanero en Puerto Rico y uno de los últimos celebrador antes de que se decretara el encierro para prevenir los contagios de COVID-19.

“Esta mañana, cuando supe la noticia, para acá en el campo está lloviendo y la primera frase que se me vino a la mente fue exactamente ‘esta tarde, vi llover, vi gente correr y no estabas tú’”, dijo el artista en referencia a una de las canciones de Manzanero, titulada “Esta tarde vi llover”. “Por supuesto, esa ausencia de él ahora la vamos a sentir lloviendo, con sol, de noche, de día, desde lunes, porque él hizo de cada estación y de cada lugar que me encuentre con el romance, que haya una canción de Manzanero hilvanando y entrelazando ese contacto entre los seres humanos. Se nos va alguien que nos deja un legado maravilloso y que a través de su legado vamos a vivir con él para siempre”, manifestó a El Nuevo Día.

Esa petición que le hiciera al conocido como “la voz nacional de Puerto Rico” fue cumplida. Se trata de la canción “A propósito de ti”, una composición de un amigo de Manzanero, que le había presentado a Danny para cantarla y grabarla juntos. Aunque sí la llegaron a cantarla en concierto, quedaba pendiente de grabarla.

“Es de la autoría de un amigo suyo, José (Antonio) Ceballos, a quien él quería darle la sorpresa. Me dijo, ‘Danny, no tengo esa canción que hiciste. Quiero darle la sorpresa de que tú la grabaste ya, y yo escucharla porque no la he escuchado. Quiero tenerla y dársela como un regalo. Grábamela sencilla, pero quiero tenerla. Ese fue el último contacto que tuve”, recordó Danny, quien de inmediato se comunicó con el músico y productor puertorriqueño-francés Julián Gil para grabar “A propósito de ti”.

“Desde el estudio, le hicimos una llamada a través del Skype. Hace días se la envié a Laura, su mano derecha. Yo espero que la haya escuchado. Todavía no sé si la escuchó, yo espero que sí. Porque él estaba muy ansioso y le gustaba mucho esa canción, y cómo yo la interpreté. Quería la canción porque no la tenía. A él le gustaba tener y coleccionar todas las cosas”, dijo el artista.

Estos dos grandes de la canción, en febrero pasado se presentaron en el concierto “El bolero que nos une”, en una velada celebrada en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico.

Allí el veterano cantautor, ganador de un Grammy, autor de más de 400 canciones y con más de 30 discos grabados, interpretó a piano algunos de sus temas más emblemáticos. Asimismo, junto a Danny, por quien profesaba admiración, entonaron “Madrigal”, del compositor puertorriqueño Rafael Hernández y “Contigo aprendí”, de Manzanero.

“Fue una experiencia llena de entusiasmo, alegría y orgullo el poder compartir con uno de los personajes más importantes en el mundo de la música iberoamericana y en el mundo de la canción romántica. Hay algo hermoso en la genialidad del gran compositor Manzanero, y es que su trabajo es como un caleidoscopio del gran romance universal entre parejas. Él supo dedicarle a cada aspecto de ese romance universal una canción”, expresó mientras recordaba que meses previos de darse ese concierto tuvo que volar a México y aprovecharon para encontrarse mientras degustaban un buen desayuno para afinar detalles de lo que sería su presentación en Puerto Rico.

“Le dije, ‘maestro tengo un título, ¿que usted cree? ‘El bolero nos une’ y me dijo ‘ese va’. Estaba basado en una canción que le había escrito con ese título. Fue un concierto muy lindo, cantamos juntos, nos divertimos mucho y fue un momento de felicidad. ‘El boleros nos une’ es una canción que todavía no he grabado y la voy a grabar en homenaje a él. Estaba escrita para cantarla juntos, pero no se la aprendió a tiempo. Tuve que cantarla yo solo. El recuerdo de su presencia vivirá en mí para siempre cantando en un teatro de mi país, al lado del mar. El bromeaba con su estatura, pero él era un gigante en cuanto a su genialidad de músico”, resaltó.

✉ Email Armando Manzanero visitó la isla en varias ocasiones para presentar conciertos. (FOTO POR ANDRE KANG / PRIMERA HORA) (ANDRE KANG)

En este imagen de septiembre de 2000, se preparaba en un salón de ensayos del Centro de Bellas Artes en Santurce. (FOTO POR ANDRE KANG / PRIMERA HORA) (ANDRE KANG)

En ese concierto, se presentó junto a la cantante peruana Tania Libertad, con quien grabó en múltiples ocasiones. FOTO: LUIS ALCALA DEL OLMO (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Además de presentarse en la isla, Manzanero siempre recordaba que la primera composición suya que se grabó fue en voz de un puertorriqueño: Bobby Capó. FOTO: LUIS ALCALA DEL OLMO (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Tres años después, regresaba junto a Marco Antonio Muñiz para el concierto "Siempre románticos" en el Hotel Caribe Hilton. (Xavier J. Araujo/el nuevo dia/2003) (Xavier J. Araujo)

Imagen de archivo del concierto en el Centro de Bellas Artes. (GERALD LOPEZ-CEPERO)

Así como varios artistas puertorriqueños interpretaron sus canciones, Manzanero no dudaba en interpretar algunas de sus compositores boricuas favoritos. (GERALD LOPEZ-CEPERO)

"Luna de miel en Puerto Rico", de Bobby Capó, y "Madrigal", de Felipe Rosario Goyco, fueron algunos de esos temas. (GERALD LOPEZ-CEPERO)

Además, admiraba el trabajo y no dudaba en interpretar temas de la puertorriqueña Sylvia Rexach. (GERALD LOPEZ-CEPERO)

Ambos cantantes regresaron a la isla en mayo del 2009 para un concierto en el Centro de Bellas Artes de Caguas. (juan angel alicea mercado)

Manzanero se presentó por última vez en Puerto Rico tan reciente como en febrero del 2020 durante el concierto "El bolero nos une", junto a Danny Rivera. (Suministrada)

En ese entonces, elogió el talento de Danny Rivera, con quien cantó a dúo "Madrigal" y "Contigo aprendí". (Suministrada)

En la ocasión, interpretó “Llorando al sol”, que fue la primera que le grabaron en su carrera con el puertorriqueño Bobby Capó, quien -según dijo entonces- “dejó un legado maravilloso”. (Suministrada)

“Dios bendiga a Puerto Rico y Dios bendiga a los puertorriqueños”, expresó. (Suministrada)

Fue uno de los últimos conciertos presenciales en la isla y uno de los últimos presenciales del mismo Manzanero, quien pausó su gira debido a la pandemia del COVID-19 y tan reciente como en septiembre presentó un concierto virtual en México. (Suministrada) Facebook

Reacciona el productor César Sainz

El productor de eventos César Sainz fue quien produjo ese concierto “El bolero nos une” de Armando Manzanero junto a Danny Rivera, por lo que dijo estar devastado emocionalmente porque “fue uno de esos artistas con quien uno logra tener una amistad, desarrollada luego de tener una experiencia de trabajo”.

En innumerables ocasiones después del concierto de febrero mantuve comunicación con Armando y con su ‘mánager’ constantemente. Muy afectado con esta situación. Conocer un artista conocido en el mundo entero. Ahora mismo México debe estar tan golpeada como cuando murió Juan Gabriel o José José, y ahora Armando Manzanero.

“Cuando yo cerré el acuerdo de Armando Manzanero en septiembre del 2019, en ese momento , horas después me llama Laura su representante y me dice que ‘el maestro’ era fanático de Danny Rivera y si había la posibilidad de cantar juntos. De ahí surgió todo”, cuenta.

“La estancia de Armando aquí fue una visita breve, pues el concierto fue un domingo y él llego viernes. Era extremadamente humilde, nunca hubo un ‘no’ para nada. Recibió a todo el que quiso saludarlo en el camerino como por una hora después del concierto. Estuvo disponible, no me puso un reparo nunca”, dijo el productor, quien reveló que a raíz del éxito de ese concierto surgió la posibilidad de llevar el espectáculo a México y Nueva York.