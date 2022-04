Cuando un artista lleva tantos años cantando e interpretando éxitos y temas que han sido tan importantes para múltiples generaciones, el momento de presentarse en directo frente a la gente es uno sumamente especial en el cual entrega su alma. En el caso de Danny Rivera, como él mismo lo define, muestra su “alma de cantor”.

Esa pasión y ese sentimiento que tanto integra en su música se verán a viva voz durante el espectáculo “Alma de cantor”, que llevará cabo el viernes, 20 de mayo de 2022, a las 8:00 p.m., en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

“Cuando uno empieza a trabajar en la música, se tiene una prioridad de la cabeza cuando se sube al escenario. Ahora, después de casi 60 años de carrera, me doy cuenta que el alma es la quintaesencia del arte de un artista. Es el alma el que canta, el que quiere decir cosas más trascendentales que en otros años”, manifestó el artista quien estará acompañado en tarima de un gran grupo de músicos puertorriqueños.

Como agradecimiento a su fiel público, que lo ha acompañado por tantos años, Rivera va a presentar un espectáculo repleto de sus éxitos y temas clásicos que han sido la columna vertebral de su carrera como “Mi viejo”, “Tantos deseos de ella”, “Amada amante” y “Tu pueblo es mi pueblo”, entre muchos otros.

Homenaje y grandes recuerdos

De igual manera, en este concierto, el cantante le rendirá homenaje su amigo y compositor Roberto Figueroa, autor de canciones como “Para decir adiós”, que Rivera grabó en la década de 1980, junto a la norteamericana Eydie Gormé. “Roberto Figueroa es mi hermano, con quien yo comencé en la música y era parte del grupo Alborada, donde nos juntamos varios amigos que queríamos cambiar el mundo en aquel tiempo con canciones y arte”, comentó el cantante conocido como “El poeta de la música”. “Roberto fue un compositor, músico y pintor excepcional. Después de tantos años, quiero que la gente lo conozca más y le estoy dedicando el concierto. Él va a estar conmigo cantando una que otra canción y yo voy a cantar parte de su repertorio, además de ‘Para decir adiós’, por supuesto”.

Aunque dice “haber estudiado en la calle”, Rivera se ha presentado en varias ocasiones en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en distintos momentos de su carrera. “En el teatro de la UPR debí haber cantado más, no tanto como yo hubiese querido, pero sí he tenido varias presentaciones desde la década de 1970″, explicó el cantante mientras repasó varios momentos importantes en su carrera. “Estar en el teatro es uno volver a recordar todos los encuentros con esa época donde había una juventud viendo a uno y eso es especial. De hecho, la primera vez que canté ahí fue para presentar la canción “Que vivan los estudiantes”, la cual va a estar en el repertorio de este concierto. “Esa dinámica entre el cantor joven que lo están mirando y aplaudiendo, y personas de su misma generación es algo muy especial que atesoro mucho”.

Muy activo

A sus 77 años, este afamado cantante se mantiene muy activo, tanto en su vida profesional como personal, llevando un balance en donde disfruta mucho de su tiempo con su esposa, su casa y la naturaleza, así como con las nuevas tecnologías y grabando nueva música. De hecho, desde hace ya varios años, Rivera tiene una página en Facebook muy activa con 219,000 seguidores donde publica constantemente vídeos e imágenes grabados en la isla o en sus viajes al exterior.

“Soy un viejito que se ha adentrado en las nuevas generaciones y en la nueva etapa del enjambre cibernético. De alguna forma tuve que dejar de tener miedo a la tecnología y, gracias, a varios amigos jóvenes, me ayudan a publicar el contenido”, comentó Rivera, quien graba muchos de su vídeos en el balcón de su casa.

“Muchas veces grabo mensajes filosóficos personales, me encuentro con personas en la calle, o canto alguna canción y salen cosas muy bonitas. Por lo general, mi esposa (Raquel Olivares) y yo nos vamos por la isla a buscar cosas. Ella me graba, mientras nos adentramos más a Puerto Rico”, mencionó el intérprete de clásicos como “Dos amantes” y “Gracias mi amor por todo lo vivido”. “Entonces las cosas sencillas del diario vivir, las he tratado de plasmar y compartirlas con ella. No es que yo no haya explorado Puerto Rico en otros momentos, es que ahora exploro con otra visión, veo a Puerto Rico desde otra dimensión y lo muestro a los seguidores que uno tiene”.

De igual manera, Rivera también se mantiene grabando nueva música, a tal punto en el que está activo en tres proyectos distintos actualmente. “Yo no he parado y ahora quiero hacer más cosas en este momento, porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Estoy trabajando en algo especial con el exponente del folclor y hip-hop Michael Cruz Rodríguez, conocido como Dulce Coco, quien es un artista extraordinario y un intelectual que usa su trabajo para educar a los niños en la concientización de su ser”, explicó Rivera, quien también está trabajando en un proyecto llamado “Cantata Río Piedras”, que será una oda a esta zona de San Juan y que concluirá con una presentación multitudinaria en la plaza de Río Piedras.

Por otro lado, el artista también trabaja en la grabación de una danza puertorriqueña, basada en el tema “La consentida”, de su amigo y maestro de flauta, Roberto Jiménez. Además de eso, Rivera participa del programa de radio “Claro y al Punto” de la periodista Perla Franco, todos los martes, de 9:00 a 10:00 a.m. en la emisora ponceña WPAB 550 AM (ECO 93.1FM zona metro), donde tiene una sección llamada “A capela”, donde conversa con colegas de la música y el arte.

Los boletos para el espectáculo “Alma de cantor” están disponibles en Ticketera.com.