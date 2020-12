El año 2020 ha estado lleno de altas y bajas para David Bisbal. Por un lado, justo cuando lanzó en enero su más reciente álbum apareció la pandemia causada por el COVID-19, por lo que tuvo que suspender toda su gira de promoción y todos los conciertos que tenía pautados durante el año. Sin embargo, también ha estado lleno de alegrías tanto por el nacimiento de su hija Bianca hace un mes, así como por el lanzamiento de varias colaboraciones musicales durante el año, las cuales han sido premiadas.

Tan reciente como la semana pasada, el español lanzó la canción “Tears of Gold” donde comparte protagonismo con la estrella de la música “country” Carrie Underwood. Esta canción tiene la peculiaridad de ser cantada tanto en inglés, como en español. “Lo que más me atrajo del tema fue la melodía, que era muy potente y que me daba muchísimo juego para que, evidentemente, se convirtiera en un reto para mí y para mi voz”, indicó Bisbal en una vídeoconferencia desde su casa en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. “Cuando llegó la posibilidad de que Carrie Underwood pudiese compartir el tema conmigo, me quedé asombradísimo y súper contento, porque sentía que lo que necesitaba el tema era una colaboración con un artista que vocalmente fuese muy potente. Cuando me di cuenta de que el tema era muy pop, pero al mismo tiempo ‘country’, sentí como que la mezcla era perfecta”.

El cantante andaluz no conocía a Underwood, pero no pasó mucho tiempo en que crearan una química especial, sobre todo al compartir sus experiencias en los “reality shows” en los que participaron al principio de sus carreras y que luego les abrieran las puertas a distintos mercados. En el caso de Bisbal, fue lanzado a la fama en el programa “Operación Triunfo” de Televisón Española, en el que fue finalista en el 2001, mientras que Underwood ganó la edición de 2005 del programa “American Idol”.

Carrie Underwood, a la izquierda, es una súper estrella de la música "country" y ha ganado en su carrera siete premios Grammy Awards, 11 Billboard Music Awards y 15 Academy of Country Music Awards, entre muchos otros.

Este tema, donde Underwood canta por primera vez en su carrera en español, fue grabado en el 2019 en Los Ángeles, incluyendo su vídeo, pero había sido guardado debido a que la pandemia cambió todos los planes de promoción que tenía el artista. “Todo este tiempo he guardado material excelente. Este tema lo hemos querido reservar para terminar este año, que ha sido tan fatídico para todos, ya que pienso que es un material muy potente”, añadió el cantante, quien ya había grabado temas en inglés con Rihanna y con Miley Cyrus. “Durante todo el proceso de grabación y producción, ella estuvo muy involucrada en todo momento. De hecho, si la canción está en castellano en algunas partes es por ella, porque quería cantar por primera vez en nuestro idioma. Y eso me dio muchísima alegría y ahí sentí que era una artista muy generosa”.

Lidiando con la paternidad

Hace apenas un mes, Bisbal se convirtió en padre por tercera vez cuando nació su hija Bianca. Por eso en estos días está manejando con el tema de la falta de sueño y el acostumbrarse a la rutina con la niña. “Estoy un poco ahí tratando de tapar ojeras, porque esto es bastante duro (la falta de sueño), pero realmente estoy muy contento. Esto ha sido una cuarentena dura, pero especial, porque veíamos cómo iba creciendo nuestra barriga poco a poco. Así que estamos contentos”, mencionó el artista, que también es padre de Ella, nacida de la relación con la diseñadora Elena Tablada, que nació en 2010, así como de Matteo, que nació en el 2019, resultado de su relación con la venezolana Rosanna Zanetti, con quien está casado desde el 7 de abril de 2019.

Regreso a Puerto Rico

Puerto Rico guarda un lugar especial en el corazón de Bisbal debido a que fue de los primeros países en Latinoamérica que visitó luego de ganar fama en la isla por el programa “Operación Triunfo”. “Puerto Rico siempre ha sido una tierra maravillosa para mí. Desde muy al inicio de mi carrera empecé a compartir mi música con vosotros y prácticamente he ido con todos los discos a la isla a hacer giras de promoción o de conciertos”, comentó el cantante nacido en Almería. “Tengo grandes amigos allí y siempre que voy disfruto un montón con la cultura y con la gastronomía. Pienso que somos muy parecidos los andaluces y los puertorriqueños. Ya falta poco para regresar a Puerto Rico, porque la gira del 2020 se trasladó al 2021 y, por supuesto allí está la Isla del Encanto”.

Otro motivo de alegría para Bisbal llegó el sábado pasado cuando recibió dos importantes galardones en la gala de los premios “Los 40 Music Awards”, realizado por una importante cadena de radio en España. En el espectáculo, donde el cantante se presentó en directo, recibió el premio Mejor Disco del Año, por “En tus planes” y Mejor Canción del Año por “Si tú la quieres”, que canta con Aitana. “Siempre recibir un premio de un disco es muy importante, porque también están valorando el trabajo de mucha gente que se involucra en la creación de un álbum”, resaltó el artista español. “Después, el premio de la canción me hizo una ilusión, porque hicimos un vídeo clip tan bonito, que fue realizado gracias a que la gente nos mandó un montón de vídeos durante la cuarentena, por lo que sentí que ese premio también le pertenecía a la gente”.

Para finalizar, el cantante español indicó su deseo de año nuevo para todos los habitantes del planeta. “Espero que para toda la gente el 2021 sea un año para volver a recuperar todo lo que ha perdido en 2020. Que, aunque sabemos que va a ser difícil recuperarlo todo, pero que sea un año de normalización. Que podamos viajar, en mi caso que pueda visitar Puerto Rico y hacer nuestro concierto, pero sobre todo que la gente vuelva a recuperar sus trabajos, sus sueldos, las empresas que han cerrado y su confianza. Eso es lo que a mí me gustaría, no solo para mí, sino para toda la gente en general”, concluyó.