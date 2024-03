David Rivera y Luis Rodríguez encabezan el Heineken Ventana al Jazz de marzo

David Rivera y La Bámbula

“Durante la presentación de una hora y cuarto, vamos a tocar tres canciones del disco nuevo ‘Cuentos, remixes y maquetas’, que todavía no se ha lanzado, así como las canciones que la gente ya conoce y le gusta tanto como ‘Friendzoneo’ y ‘La huella’” , explicó Rivera, quien estudió música en Berkley College of Music en Boston.

“En mis inicios, entendía que la salsa tenía que modernizar su sonido, porque en ese punto se habían quedado con el sonido de piano bien marcado. Mi propuesta presenta música salsa a mi estilo, aunque los salseros no me consideran como tal” , destacó el puertorriqueño, que estará acompañado por 12 músicos en tarima. “En parte es cierto, pero yo parto de la premisa de los elementos de la salsa, como es el soneo, la improvisación del cantante y los mambos, entre otros, y es una forma de salsa que tiene la fusión de ritmos afroantillanos”.

Para Rivera, el regreso de “Heineken Ventana al Jazz” desde finales del año pasado ha sido una bendición para los músicos del patio, sobre todo de aquellos cuyo estilo musical no es tan popular entre el público. “Estoy súper contento de que se esté haciendo nuevamente, porque hace falta en Puerto Rico hacer este tipo de eventos, para todo tipo de música, pero especialmente para el jazz y la música independiente” , destacó el baterista, que también formará parte de la alineación de músicos que tocarán en el Puerto Rico Jazz Fest en mayo de 2024. “Hace falta plataformas así para que la gente vea el talento que hay en Puerto Rico. A la gente se le olvida que esto es un país con un DNA increíble que tiene muchos artistas con estilos y con música bien interesantes, que necesitan ser escuchados” .

Luis Rodríguez Electric Quartet

En el caso de la música que escuchará el público, el saxofonista la describió como jazz, “pero bien diferente”. “Es completamente diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar, porque es bien ‘soulful’, ‘funky’, progresiva y alternativa. Es como si unieras el rock con el funk y el jazz, y se hiciera más electrónico” , mencionó el puertorriqueño que estudió música en el Berkley College of Music y en la University of Massachussetts en Amherst. “Es una música original con mucha fusión, un poco más accesible y más a tono con lo que está pasando en la música y en la corriente popular” .

De hecho, y como dato curioso, en su etapa como profesor de música, Rodríguez le dio clase a un joven David Rivera, quien tocará luego de su presentación. “Es bien gratificante ver músicos como David y otros tres que están en su agrupación y que también van a tocar allí. Ver que está teniendo éxito con su música y pensar que uno pudo aportar algo a eso, es bien positivo y me encanta” , añadió Rodríguez.

Estudiantes de música

“Esto es un grupo de autogestión, que no surge de una clase que doy. Simplemente ellos tenían la curiosidad y las ganas de hacer una agrupación y se me acercaron y me pidieron ayuda. Por lo tanto, yo más que dirigirlos, permito que sean ellos mismos los que se expresen y decidan qué temas tocar, por ejemplo”, explicó Vázquez, quien es profesor de teoría en la Escuela Libre de Música de San Juan.