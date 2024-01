Heineken Ventana al Jazz regresa este domingo con la música de Henry Cole y Almas Band

Conjunto de Jazz de la Escuela de Bellas Artes de Humacao

Almas Band

En el segundo turno de la tarde, alrededor de las 5:30 p.m., subirán a tarima los hermanos gemelos José y Jorge Colón, líderes de Almas Band, una agrupación que lleva más de veinte años tocando el New Orleans Funk con la elegancia del jazz. Como parte de su presentación, la banda de seis músicos tocará parte de su repertorio basado en su álbum “Funk Defender”, grabado en vivo en el Ellis Marsalis Center for the Music en New Orleans.