El boricua Mark Williams tenía muy clara en su mente una hipótesis: podía unir sus dos pasiones, la música y la ciencia para convertirse en rapero. Luego de experimentar con ritmos y letras, el resultado fue el esperado. Así nació su primer EP, “Flow de Isla”, demostrando su versatilidad en ambientes totalmente opuestos.

Graduado de Biologia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Mark Williams recibió una gran oportunidad para su carrera profesional al formar parte de importantes investigaciones en la Universidad de Harvard en Massachusetts.

“Me contrataron como científico asociado a la escuela de medicina y del hospital de Massachusetts. Estuve dos años realizando investigaciones sobre terapias del cáncer de cuello y cabeza”, contó en entrevista con El Nuevo Día sobre sus comienzos en la ciencia.

Sin embargo, aunque incursiona de lleno en el mundo del rap, Mark Williams está muy relacionado con la música, pues estudió en la Escuela Libre de Música de San Juan Ernesto Ramos Antonini, donde compartió salón de clases y creo amistad con ahora reconocidos artistas del género urbano como Rafa Pabón y RaiNao.

“Jamás me visualicé rapeando”, aseguró. “Ellos (Rafa Pabón y RaiNao) estaban en mi círculo de amistades y para mí era “wow, me encantan lo que estas personas hacen, pero en mi vida eso (la música) no era la prioridad”, añadió el boricua, quien durante seis años estudió música clásica, formando así parte de distintas orquestas de salsa y jazz como trombonista.

Pasaron los años y aunque su carrera lo había llevado fuera de Puerto Rico, una desilusión amorosa, acompañada de la melancolía de estar lejos de los suyos, lo llevó a experimentar con una mezcla de estilos y distintos ritmos alternativos que le hicieron sentir que se mantenía cerca de sus orígenes y, con el tiempo, el “Flow de Isla”.

Su álbum debut, compuesto por seis canciones, es una odisea musical que lleva a los oyentes por las experiencias de transición y de crecimiento del artista, asimismo, su proceso de regreso. En cada tema combina habilidosamente ritmos contagiosos con letras algo emotivas o movidas.

“Quería representar la variedad de ritmos y sonidos que me recordaban a Puerto Rico cuando estaba allá afuera”, enfatizó Mark Williams.

Su primer sencillo, “Se siente bien” marcó el comienzo de su ahora carrera musical. “Se trata de un amor bonito, un amor que se siente bien. Quería algo que la gente pudiera disfrutarse y bailar”, detalló.

Para el novel cantante fue fácil apostar por rapear, ya que considera que se le da con mucha naturalidad. “Siento que en mi proceso de descubrir qué tipo de música quería hacer con mi voz y el talento que siento que tengo, no necesariamente era cantante un pop o una salsa. El rap me daba esa versatilidad y me permite expresarme libremente”.

Por otra parte, lo rapero no le resta nada como científico, ya que lo aprendido gracias a su desarrollo en la ciencia “nadie se lo quita”. “Ambas cosas las puedo hacer bien. El conocimiento nadie me lo quita, pues sigo trabajando para una farmacéutica estadounidense. Esto (la música) no me impide seguir investigando y buscando tratamientos para el bien de la salud”.

Para Mark una importante inspiración para continuar evolucionando en ambas facetas es el rapero y médico puertorriqueño PJ Sin Suela. “Él sigue siendo doctor y rapero, y es bien exitoso. Eso me motiva”.

Finalizando, el “científico rapero” no descarta en algún tema futuro jugar con términos de la ciencia al momento de componer, utilizándolas como referencias y analogías.

El EP “Flow de Isla” está ya disponible en todas las plataformas digitales.