El cantautor John Taleb, mejor conocido como Tres Dedos se arriesgó a probar otro sabor y agregó el merengue y la cumbia a su recetario musical, surgiendo así “A tu lado” y “Amnesia”, sus canciones más recientes.

Acompañado de ritmos tropicales y saliendo de su zona de confort, el ecuatoriano mostró su versatilidad a la hora de crear música, como preámbulo a lo que será su primer álbum.

“Me encanta lo tropical, lo latino y bien fresco. Siento que a la gente le gusta el tropicaleo’ y me siento contento y cómodo. Es muy bailable y pura felicidad”, comentó en entrevista con El Nuevo Día sobre el giro rítmico que optó por dar.

Prueba de ello son sus más recientes temas: “A tu lado” y “Amnesia”, una oda al amor y desamor, fusionando el pop urbano con géneros que actualmente están a la vanguardia. “Que no les extrañe que alguno de estos días, no sé, saque una bachata, un poco más de cumbia y merengue” agregó entre risas.

“Es una propuesta nueva para mí. Estoy metiéndolo un poco de merengue al pop urbano, que es lo que vengo haciendo y una canción que le habla al amor, cien por ciento amor y estar con esa persona que quiere estar a tu lado”, explicó sobre “A tu lado”, tema lanzado hace un mes y ya ha logrado posicionarse dentro de las listas de radio de Ecuador y Perú.

De igual manera, “Amnesia” otro tema tropical, con un toque de cumbia. “Este es un romantiqueo, pero no tan feliz como el anterior” aseguró.

Sobre el resultado de mezclar distintos géneros, Tres Dedos se cantó partidario. “Me encantan las fusiones, porque uno no se encasilla, y eso puede abrirte la puerta a muchas oportunidades. Un artista que hace urbano, fusionarse con salsa, merengue o cumbia y la versatilidad le hace mucho bien a la música”, enfatizó el artista en ascenso.

Actualmente, Tres Dedos se encuentra “muy emocionado” trabajando en lo que será su primer álbum contando con el apoyo de compositores y productores importantes dentro de la escena musical.

“Quizás antes (del disco) saque unos EP porque el álbum quiero que sea bien versátil, con muchos géneros, no me gusta encasillarme con un género, y me encantan todos. Habrá bastante música y ritmos diferentes”, comentó sobre la producción discográfica, que contará con “Tú que tú”, una canción que grabó con el regguetonero puertorriqueño Lennox (del dúo Zion y Lennox).

“Habrá un poco de Puerto Rico en el álbum”, aseguró.

En cuanto a unir sus voces con otros artistas, el cantautor, quien dijo que ya tachó de su “bucket list” cantar junto a Lennox, enfatizó que, entre la larga lista de que tiene, desea poder trabajar con el también boricua Jay Wheeler, pues entiende que tienen “un estilo bien parecido”.

“Me puedo ir de largo con la lista de artistas que me parecen increíbles y con los de Puerto Rico puedo seguir y terminar mañana. Hay que manifestar. Pero sé que habrá colaboraciones interesantes”, adelantó.

Tres Dedos, ha logrado posicionarse como uno de los artistas de Ecuador con más proyección internacional en la escena del Pop Latino. A principio de año, se presentó por primera vez en el reconocido escenario de la Quinta Vergara en Viña del Mar en representación de su país con su sencillo “Lo Siento”.