Derek Díaz presentará su espectáculo “Tributo a José José... El Príncipe”

“En mi caso, José José fue mi imagen musical a seguir desde siempre, cantaba sus canciones aún sin entender lo que decían completamente y sus discos eran parte de las colecciones que en mi casa siempre se escucharon. Programas como ‘Noche de Gala’, entre otras presentaciones televisadas, me hacían soñar que algún día podría cantar y presentarme en auditorios como lo hacía él”, destacó el polifacético cantante.

Asimismo, estará acompañado de su banda para llevar al público en este viaje de recuerdos y emociones, al interpretar temas como: “El Triste”, “Lo Que No Fue No Será”, “Gavilán o Paloma”, “Almohada” y “Si Me Dejas Ahora”, entre otros.