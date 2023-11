El cantautor y actor Derek Díaz sorprendió a su público con el lanzamiento oficial de su EP “Hola vevé”, una propuesta inclusiva que inició con el sencillo que dio título a la misma.

Su travesía musical a nivel discográfico comenzó en enero de 2022 con “El último bohemio”, que recibió elogios a granel por su interpretación, fusión de ritmos e historias que plasmó. En el interín obtuvo otro gran éxito con el montaje de “Smiley… 6 años después” que protagonizó y resultó nominado en la categoría de Mejor Actor durante la segunda edición de los premios del True Colors Fest.

En esta ocasión, el solista apuesta por una balada pop con “mucha fuerza y pasión”. Este sencillo, del que ya filmó un vídeo, presenta la historia de una persona que deja ir al amor de su vida, pero se da cuenta de lo que perdió y trata de recuperarlo.

Díaz enriqueció la canción con sintetizadores, bajo y guitarra eléctrica. Además, sobresale por su estilo moderno, pero con ciertos toques ochentosos.

En un “cover-mix” especial, el artista rindió un merecido homenaje a las divas internacionales de la canción Ednita Nazario (“A que no le cuentas”), Yolandita Monge (“Este amor que hay que callar”), Yuri (“Yo te pido amor”) y la inolvidable Rocío Dúrcal (“Señora”).

“Traté de mantener la originalidad de los sonidos, pero que se escuche un poco más moderno. Estamos en un momento de recuperar la musicalidad y las voces… Ellas cuatro son de mis cantantes favoritas. Son divas con voces extraordinarias. Además, estos temas icónicos marcaron momentos muy importantes entre los años 1980 y 1990″, puntualizó.

En un tributo al siempre recordado e inigualable “Príncipe de la Canción”, José José, grabó el “mix” con los clásicos “Voy a llenarte toda”, “Lo que no fue no será”, “Lo pasado, pasado”, “La nave del olvido”, “Más”, “No me digas que te vas” y, por supuesto, “El triste”. El carismático intérprete subrayó, “José José es mi cantante favorito y punta de lanza de muchos proyectos que he hecho durante mi carrera. ¡Todo el mundo conoce su música!”.

Díaz quiso regalar a sus seguidores como “bonus track” el “remix” de “A quién le importa”, que había cantando para la más reciente edición de la Parada LGBTQI+. El éxito fue interpretado primero por la agrupación Fangoria en la década del 1980, que inmortalizó su excantante Alaska; luego Yolandita Monge la revivió en los 1990 y la mexicana Thalía le impartió su sello a principios de 2000. “A quién le importa” ha logrado posicionarse en las listas de popularidad de los temas más vendidos y se convirtió en uno de los himnos o temas bandera más escuchados, entonados y bailados por esta comunidad.

“Todas estas canciones con nuevos arreglos musicales harán disfrutar a las nuevas generaciones de las mejores baladas, letras y composiciones, mientras que otros recordarán esas épocas interpretativas…”, enfatizó el intérprete, quien se considera un artista de múltiples facetas.

Asimismo, añadió: ”Busco con esta nueva producción hacer énfasis en que siempre hay espacios para todes y que la necesidad de cantar, escuchar y dedicar canciones siempre está ahí. ‘Hola vevé’ es la respuesta a lo que el público ha estado pidiendo: nuevas formas, estilos, composiciones, musicalidad, arreglos y calidad vocal… Gente que vuelva a evocar sentimientos y sensaciones que, de seguro, te harán querer revivir y celebrar el amor en cualquiera de sus facetas”.

El EP “Hola vevé” está a la venta y disponible para descarga digital, bajo Derek Díaz.