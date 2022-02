La actriz y cantante puertorriqueña Didi Romero se continúa afianzando en la industria del entretenimiento a nivel internacional. En esta ocasión, la hija de la también artista Deddie Romero sumó otro logro al convertirse en parte del elenco principal de la gira del musical de Broadway, “Six”.

En la pieza británica con libreto, música y letras escritas por Toby Marlow y Lucy Moss, Romero interpretará a “Howard”, una de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra. Fue la progenitora de la “youtuber” quien reveló la noticia.

“Por fin, puedo hablar de este proyecto, el cual hemos estado negociando desde octubre. Hoy les comparto mi orgullo, en anunciar que mi hija estará representando y poniendo nuestro país en alto en la gira de la obra de Broadway ‘Six’. Gracias Puerto Rico por el apoyo incondicional. Didi Romero, te amo y vivo orgullosa de ti”, escribió quien grabó su primer disco a los 12 años con el apodo de “La Salserita”.

Didi, quien estudió teatro musical en la American Musical and Dramatic Academy, también recurrió a sus redes sociales para expresar su sentir ante esta gran oportunidad.

“Katherine Howard, nice to meet you. Demasiado agradecida. Super excited to be working with such fierce people. 2022 empezando bueno. Los amo”, dijo la joven de 23 años. Asimismo, esta tarde, la multifacética publicó lo que parece ser un pedazo de alguna de las piezas que interpretará en la obra que fue estrenada por estudiantes de la Universidad de Cambridge en el Festival Fringe de Edinburgh en 2017.

En “Six”, que se desarrolla como un concierto de pop, las esposas se toman turnos cantando y contando su historia para decidir quién sufrió más por Enrique, y por esa razón, debería ser la cantante principal del grupo.

Deddie y Didi se caracterizan por tener una relación de madre e hija muy particular, basada en el amor, respeto y aficiones en común.

“Yo soy quien le manejo su carrera, en otras palabras, yo soy quien le administro los chavos. No, es mentira”, dijo la madre durante la entrevista en vivo “Café en la Plaza” en octubre del año pasado, donde destaparon interioridades de una relación que ahora se transforma en un reto profesional.

“Yo no te administro los chavos… yo te pago, porque después la gente dice: ‘Tú eres como tu mamá, que vivía de ti’”, agregó la artista, hija de la percusionista Sonia López.

En esa ocasión Didi expresó su deseo de regresar a Nueva York donde -antes de la pandemia- su nombre comenzó a sonar en cada rincón de la ciudad.

“En realidad, llegué a Puerto Rico para estar ‘In the Heights’ y luego llegó la pandemia y me quedé aquí. Gracias a Dios que me quedé aquí, porque no hubiera conseguido las oportunidades que tengo ahora”, sostuvo.

“Pero sus planes son regresar a Nueva York. La llamaron recientemente para dos audiciones más. Si ella está acá es mucho más complicado”, interrumpió su madre.

“Lo que ella quiere es trabajar en Broadway y se le da muy bien y se preparó para eso. Hay un entrenamiento particular que mucha gente no lo sabe, pero para trabajar en Broadway tienes que entrenarte. La razón por la que tienes que entrenar es porque tienes que educar la voz porque son tantas funciones… en Broadway el único día libre son los lunes. Así que tienes que tener la voz en una condición óptima y poder estar cantando, bailando y hacer ese mismo performance durante seis noches consecutivas”, detalló.