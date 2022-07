El fraseo que utiliza el dominicano DJ Adoni como parte de sus integraciones musicales a sus mezclas se ha convertido en su sello de identificación en el género urbano.

El también productor aseguró que las frases pueblerinas que utiliza se han vuelto virales en las plataformas de las redes sociales, por lo que se han abierto puertas que nunca imaginaba podía alcanzar.

Julio Adoni Gross, nombre de pila, lleva menos de diez años tocando en las discotecas, produciendo música y haciendo mezclas de dembow, bachata y ritmos urbanos. Su nombre comenzó a reconocerse con fuerza en medio de la pandemia de COVID-19, ya que ante el encierro las personas comenzaron a escuchar música en sus casas y a utilizar las diferentes plataformas de las redes sociales donde se difundían sus remix y frases. Previo a esto Adoni se destacaba como DJ en las discotecas y clubes de Massachusetts. En su natal República Dominicana no se dedicada a la música, ya que su incursión en las discotecas se dio como una fuente de ingreso extra para ayudar a su madre y el sustento de su hogar una vez se radicaron en Estados Unidos.

“Al llegar la pandemia todo explotó. Las mezclas que hacía para YouTube se comenzaron a difundir porque la gente quería escuchar música y estaban aburridos en sus casas. Empecé a hacer los mixes y animaba con las frases encima de la música y así empezó a surgir las frases. La gente se acostumbró siguieron consumiendo la música. Esos mixes llegaron también a Puerto Rico, los muchachos con los autos Can-Am, (todoterreno), comenzaron a escuchar mi música y Farruko lo escuchó y nos pusimos en contacto. Frases mías como ‘el que quiera perder su tiempo que me aconseje’, ‘estoy en Romo pero feo, feo’ comenzaron a hacerse famosas y todo explotó. Son frases que me invento o se dicen en mi país. Me salen naturales”, explicó Adoni, quien ocupa los lugares en preferencia popular en Estados Unidos, República Dominicana y Europa, entre los DJ latinos más destacados en la actualidad.

Su alianza con el puertorriqueño Farruko le ha permitido incrementar su audiencia en y fuera de Puerto Rico. El productor pertenece al sello Carbon Fiber Music de Farruko. Grabó el éxito “El incomprendido” y “Mi romo remix” con Farruko.

“Farruko es mi mentor, amigo y padre musical. Le agradezco mucho la gran oportunidad. De verdad que todo lo que he logrado se lo debo en gran parte a él y a sus consejos. Ahora con él también trabajamos como productor y autor. Vamos a lanzar el nuevo tema ‘La opinión es tuya’ junto a El Alfa, Farruko y este servidor. Trabajar con Farruko es un honor”, indicó Adoni.

DJ Adoni se presenta mañana, jueves, en la edición de Premios Juventud, que se celebra por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Precisamente el lanzamiento de su nueva colaboración con Farruko y el Alfa será en la entrega de premios. Los artistas van estrenar el sencillo musical en su presentación en el escenario de los Premios Juventud.

“Estoy bien emocionado con esta colaboración porque sé que la gente le va a gustar mucho y poderlo hacer en Puerto Rico es un orgullo”, añadió el productor musical.

Dj Adoni además logró una nominación en los Premios Juventud en la categoría “La Mezcla Perfecta” por su participación en “El Incomprendido”, que ha sido una de las colaboraciones más sonadas y en la que se unió a Farruko y Víctor Cárdenas.

Una vez se presente en los Premios Juventud, DJ Adoni continuaría con sus planes de trabajo con el nuevo álbum en el que adelantó tendrá colaboraciones con artistas urbanos puertorriqueños.