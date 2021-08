Hay dupletas que nunca pasan de moda y en el género urbano una de las más recordada es la de DJ Nelson y Alberto Stylee.

Su tema “Vengo acabando” marcó en el 1997 el punto más importante en sus respectivas carreras artísticas. Han pasado casi 25 años desde que el tema revolucionó el género y para ambos sigue vigente a través de las generaciones.

Prueba de ello fue cuando Wisin y Yandel lanzaron en el 2012 una versión de ese tema. Luego, Luny Tunes y Franco ‘El Gorila” hicieron un remix y Karol G hizo lo propio este año con el tema “Leyendas” en el que incluye a DJ Nelson y Alberto Stylee, junto a Ivy Queen, Nicky Jam, Zion y al “Dúo de la historia”. La versión de la cantante colombiana es parte de su producción más reciente KG0516.

“Esa canción es el tema más importante y fue el que consagró mi carrera al darme a conocer en otros destinos. Es un tema muy emocional para mí y sé que para Nelson igual. Cuando nosotros nos unimos siempre recordamos este tema que ha pasado por diversas generaciones. Hasta Karol G que es de la nueva escuela lo incluyó en su tema ‘Leyendas’. No muchos tienen la oportunidad de tener una canción vigente durante 25 años y eso hay que celebrarlo”, sostuvo el exponente urbano de 46 años.

“Ese tema yo le digo la canción familiar, porque es una que cantan los niños, jóvenes y adultos. Es el tema más importante y grande que he tenido. Fue una nueva era”, añadió DJ Nelson.

Alberto y DJ Nelson celebrarán su unión en el concierto de aniversario “Vengo acabando” el 18 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T Mobile.

El espectáculo será un junte de colegas de la llamada vieja escuela, que impulsaron el género urbano hasta convertirlo hoy día en el de mayor crecimiento en la industria musical y el mercado latino. Hasta el momento, los artistas tienen confirmado a Baby Rasta, Gringo, Big Boy, Wiso G, Ranking Stone, Rey Pirín y Divino, entre otros.

El exponente urbano y DJ Nelson lanzaron en marzo del 2020 el disco “Inmortal”, producción que cuenta con el éxito “Vengo acabando”. La pandemia lamentablemente no le permitió realizar videos para la nueva producción y darle la continuidad que deseaban al proyecto. No obstante, los chicos volvieron a unirse durante los meses del encierro para darle vida a un nuevo junte musical que para DJ Nelson puede “acercarse o superar ‘Vengo acabando’”.

Se trata del tema “Aprovecha el tiempo” que estrena el próximo 20 de agosto. Ambos exponentes confían en que el nuevo tema reciba la aceptación de la audiencia ya que “es una letra positiva que la gente necesita”.

El video del nuevo tema lo van a grabar la próxima semana para que salga para la fecha de estreno de la canción.

“Es un tema para que la gente se lo disfrute. Para que si te caes,te levantes, sigas hacia adelante y aproveches el tiempo. Me ha pasado a mí, con altas y bajas he seguido hacia adelante. Tenemos que enfocarnos en lo mejor de la vida y no dar espacio a otras cosas”, sostuvo el reguetonero que enfrentó problemas con la justicia en Colombia cuando fue sentenciado a 12 años de prisión por delitos de tentativa de homicidio y portación ilegal de armas.

Alberto Stylee aseguró una vez más su inocencia y dijo que cumplió su parte y que lo único que queda pendiente “es salir de eso (expediente del caso) y que se limpie mi nombre”.

“Siempre he dicho que no voy a descansar hasta que quede claro mi inocencia. Espero que en el 2022 se cierre este capítulo finalmente”, concluyó.