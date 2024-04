Dos canciones que Dalex le dedicó a Patricia Corcino

“Te elegiría por encima de cualquier circunstancia. Lo supe desde el día en que te conocí. Sabía que por alguna razón estaría a tu lado por el resto de mi vida. Nunca cuestiono los planes de Dios y mucho menos durante el proceso. Él es perfecto, tan perfecto que conociendo mi mayor sueño de casarme, hizo que esto pasara mucho antes de hoy 9 de mayo. Hoy decido dejarle saber al mundo que soy tu esposa hace ya un tiempo y sin duda alguna fue la mejor decisión que he tomado”, compartió la comunicadora en aquel entonces.

Luego de esta ruptura, Dalex escribió la canción “Globos negros” en la que hace alusión a infidelidades y menciona en una estrofa “Aunque quiere’ que yo me muera. No me mandes globos negro’ también”.