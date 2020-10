Aunque su amor por el reguetón y la música comenzó cuando tan solo tenía nueve años, es ahora, a sus 23, que el colombiano Dylan Fuentes comenzó a pisar fuerte en la industria musical internacional.

“Canto desde que tengo nueve años. Vibro con la música. De ahí para acá, no he parado. Sigo pa’lante creyendo en lo que sueño y vibrando con lo que hago”, destacó el novel cantante.

Aunque su voz ya se había escuchado en su tierra natal, una alianza creada a principios de año con incubadora de artistas urbanos Neon 16 Interscope Records Talent -lanzada por el exitoso productor Tainy y el ejecutivo musical Lex Borrero- promete convertir al joven en la nueva sensación de este género.

“Para nosotros ha sido un placer trabajar con él, verlo crecer. No todos los días uno puede conocer a alguien que sabe lo que quiere como artista… Dylan ha podido ser exitoso en muchas cosas en este negocio, no solamente en la música, sino también en la actuación”, dijo Borrero, refiriéndose a otra de las facetas del joven colombiano que participó en las series “Francisco el Matemático” y “Siempre bruja”, esta última una producción de Netflix del 2019.

En una presentación virtual que se realizó para diversos medios latinoamericanos, también participo Tommy Motola. El reconocido empresario de la industria musical destacó el potencial de Dylan, a quien conoció mediante una reunión por la plataforma Zoom el pasado mes de abril y supo identificar su talento.

Por su parte, Tainy enfatizó en la mezcla de talento y disciplina con las que cuenta Dylan. En su experiencia trabajando de la mano con grandes del reguetón como Daddy Yankee, Wisin & Yandel. J Balvin y Bad Bunny, ha podido comprobar que son cualidades que pueden llevar a un artista a alcanzar el éxito.

“Cuando trabajo un artista trato de imaginarme con quién trabajar y cómo lo puede dirigir. Con Dylan me pasó eso… Él no solamente es tener talento, pero tiene mucha disciplina, es muy trabajador… Es uno de esos artistas que tiene todo el potencial del mundo y puede lograr lo que se proponga”, aseguró Tainy.

La presentación oficial de Dylan también incluyó la interpretación de los temas “Mente” y “Noches de soledad”.

“Estoy muy feliz con todo lo que está pasando con mi proyecto”, dijo Dylan.

El joven colombiano vistió camisa ancha en tono caqui con una rosa en el lado superior izquierdo. Luego de cantar las dos canciones, Dylan explicó la razón para portar la rosa en su vestimenta y que algo similar apareciera en la pantalla.

“Muchas personas preguntan porque la rosa, quizás porque en el pasado le hice mucho daño a muchas personas y la rosa es el símbolo de dar amor”, aclaró.