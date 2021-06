La paternidad se asume desde la presencia, y desde ese constante ser y estar. No deben mediar lazos sanguíneos para ocupar el rol de padre. Basta con determinarlo y actuar. Consciente de esa acción, el fenecido cantante Tito Rojas se convirtió en un segundo padre para el exponente Edgar Daniel, desde el aspecto familiar y musical.

Al menos así lo describe Edgar Daniel al recordar el vínculo afectivo que pudo establecer con el “El Gallo Salsero”, que le abrió las puertas de su hogar por la relación de amistad que tiene con las hijas del cantante, Jessica y Kisha Rojas.

Edgar Daniel -quien goza la fortuna de tener a su padre vivo- pudo ser parte de la familia que se escoge al establecer relaciones filiales y musicales con el cantante que falleció el pasado 26 de diciembre a causa de un infarto masivo en la residencia de un pariente en Humacao. La repentina muerte de Tito sorprendió al mundo salsero a sus 65 años de edad. Esta semana, el cantante cumpliría 66 años.

Edgar Daniel fue el ahijado musical de “El Gallo Salsero”. Tito fue su mentor, consejero y según dijo “mi segundo padre” que nunca lo desanimó a la hora de perseguir sus sueños musicales. Tanto así que Tito le reprochaba que se desligara de la carrera musical en solitario, que empezó en el 2004, para trabajar en bienes raíces e inversiones. Además de la música, el cantante se mantiene activo en los negocios, al igual que el resto de su familia.

Tito Rojas y Edgar Daniel.

Edgar Daniel conoció en la década de 1990 a la voz de “Señora de madrugada” en Nueva York. Con apenas 18 años, el joven viajó con la orquesta de Pedro Conga a la Gran Manzana para unas presentaciones y coincidió con Tito en el vestíbulo de un hotel. Edgar Daniel, fanático del intérprete de “Siempre seré” se le acercó y le dijo que era amigo de sus hijas y que lo admiraba mucho. Tito indagó sobre la amistad con sus hijas, “porque Tito era muy celoso y protector con ellas” y una vez reconoció que era del mismo pueblo, Humacao, y que era hijo de uno de sus amigos, Pedro Diaz le permitió entrar a su familia.

Edgar Daniel no olvida ese primer encuentro que se extendió al cuarto del hotel, donde Tito siguió el ‘party’ musical con parte de sus músicos hasta las 9:00 a.m. En ese entonces, el cantante le habló de sus intenciones sobre emprender una carrera en solitario en el futuro y fue Tito quien lo impulsó a dar el paso.

“Ese día yo estaba impresionado. Estaba frente a mi ídolo. Si hoy día soy salsero se lo debo a Tito Rojas y a Frankie Ruiz, que eran personajes pueblerinos que me encantaban por su humildad. Eso es lo que me llena. Desde ese día empezó la relación nuestra y se mantuvo hasta el último día de su vida”, narró Edgar Daniel, que cuando grabó una producción con Pedro Conga se la mostró a Tito para su aprobación.

“Recuerdo que nos montamos al carro de Tito, con el CD y me decía ‘dale para atrás, gallo esto te quedó bien’… en fin, que estuvimos cuatro horas en el carro. Siempre creo que hubo un clic desde el principio. Me dijo ‘hay una escasez de salseros nuevos y quiero que el día que te vayas de solista, ser tu padrino’. Y así fue. Desde ese día empezó esa relación de padrino musical. Tito fue más que eso, Tito fue mi segundo padre”, añadió Edgar Daniel, quien se describe como un hermano para Jessica y Kisha.

A la par con la relación musical con Tito, Edgar Daniel fue adentrándose en el núcleo familiar del cantante hasta todos convertirse en una gran familia.

La última conversación que tuvo Tito con su hija Jessica, Edgar Daniel fue partícipe.

Jessica y Edgar Daniel hablaron por teléfono con Tito cerca de las 8:30 p.m. del 25 de diciembre de 2020 desde un restaurante en Humacao. Se despidieron como de costumbre y horas más tarde, en la madrugada del 26 de diciembre el cantante sufrió el infarto masivo.

Edgar Daniel narró que ese día llegó a su casa y puso el celular a vibrar por lo que nunca escuchó las llamadas de la familia Rojas cuando ocurrió la muerte del salsero. No fue hasta las 4:45 a.m. que despertó y se movilizó.

“Cuando habló con Jessica decimos que fue Dios protegiéndome, porque todas las veces que Tito necesitó de mí yo estaba ahí. Si había que buscarlo o lo que fuera… yo llegaba. Ese día todo se nubló. Caí sentado y llamé a papi y nos fuimos a la casa. En ese momento tenía que ser el soporte de todas ellas. Tito siempre me dijo que si faltaba, tenía que estar al pendiente de ellas”, mencionó el salsero que se propone retomar este año su carrera musical.

Las hijas de Tito Rojas, Kisha y Jessica Rojas.

Una canción para no olvidarlo

Edgar Daniel lanzará este domingo, 20 de junio el tema “Yo no te olvido” en honor a Tito Rojas. El sencillo esaun inspiración sentimental que Edgar Daniel siente le debía al veterano salsero. El proyecto es avalado por la viuda de Tito, Ivelisse “Ivy” Escobar y por sus dos hijas, Jessica y Kisha.

“Yo no te olvido” nació en una madrugada de marzo. Edgar Daniel despertó con la melodía y letra en su cabeza. La grabó en el celular y luego la mostró a la familia del cantante. Las emociones se apoderaron de todos en esa primera versión.

“Cuando la escuché por primera vez lo que hice fue llorar. Como hija, esto ha sido muy fuerte para nosotros. Mi papá añoraba regresar a los escenarios, pero ahora canta con Dios. Cuando Edgar nos trae la canción fueron muchas emociones. Para mi papá, Edgar fue hijo y ellos siempre tuvieron la disyuntiva de que Edgar no siguió la carrera y mi papá me decía: ‘tienes que ayudarlo porque él tiene un gran talento y se está envolviendo en los negocios y no sigue en la música’. Ahora con este tema honra la vida de mi papá”, explicó Jéssica.

La hija del cantante describió el tema como uno muy sentimental en el que el fanático del salsero se podrá identificar, así como quienes hayan perdido algún familiar.

“Tito me lo decía a cada rato… ‘yo nunca me quité’ y siempre se me quedó eso en mi corazón. Igual la gente me dice ‘hazle un homenaje a Tito’, tampoco eso es. La orquesta de Tito era de Tito y eso se respeta. Nadie va a cantar las canciones como Tito. Nadie lo va a superar. Quería hacer una canción sentimental que exprese todo el cariño que le tenemos a Tito, pero sin ser egoísta porque donde quiera que voy la gente lamenta a Tito y con humildad lo que quiero es honrar su vida”, afirmó Edgar Daniel, quien cuenta con cuatro producciones de estudio.

Jessica y Edgar Daniel explicaron que todos en la familia Rojas se involucraron en el proyecto y que para la viuda Ivy fue una catarsis volver a participar tras bastidores en un video musical.

La familia Rojas está muy agradecida y satisfecha con el proyecto por lo que decidieron lanzar el tema el Día de los padres por ser una fecha significativa y la primera en ausencia de Tito.

Uno de los pendientes de Edgar Daniel, tras la repentina muerte de “El Gallo salsero” fue grabar un segundo a tema a dúo. El primero que hicieron juntos fue “Como me gusta esa mujer”, de la producción “Controversial”.

Edgar Daniel tiene tres nuevos temas que espera poder lanzar y producir en el 2021. Tuvo la fortuna de que fueron escuchados y aprobados por Tito antes de su partida física, por lo que cuenta con su bendición.