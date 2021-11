La cantante Ednita Nazario vive al ritmo de sus emociones. No encuentra otra forma de hacerlo. Interpreta lo que siente y transmite su alma en cada canción. Para ella no ha sido necesario ser una pluma en la composición, aunque en muchas ocasiones escribe. Sin embargo, lo que sí le resulta indispensable es cantar lo que cree, lo que la hace vibrar y lo que la emociona. Simplemente ser ella.

“No puedo cantar ninguna canción que no me guste y que no sienta. Todas las canciones las tengo que sentir con la misma pasión y ganas, por eso no grabo todos los años. Debo ser un vehículo donde la gente pueda vivir sus emociones a través de la música que hago”, afirmó la artista durante un encuentro que tuvo con este medio desde un estudio de grabación en San Juan.

Con esa misma filosofía de cantar lo que experimenta y siendo, a su vez, una voz activa de las mujeres, la artista abordó la segunda parte de su nueva producción “La más loca, la más bella”. La “Diva de Ponce” lanza mañana, viernes 12 de noviembre, el EP de las seis canciones que comprenden la producción “La más bella”.

Conceptualizar una nueva producción siempre le resulta un desafío en su afán de complacer a sus seguidores y a sí misma. La temática de las canciones, que de seguro muchas de ellas se convertirán en himnos de las féminas, sigue siendo la predilecta de Ednita a la hora de la selección. La cantante le canta al amor, al desamor, “a las cosas importantes que suceden en el intercambio de una pareja, la introspección, los sueños y las desilusiones”.

“Yo no sé cantar de otra forma. No sé lo que es cantar muy mellow y muy tranquila; no me sale. Esta segunda parte del álbum es la celebración de la belleza de la vida. Hay ritmo, pasión, ternura, dulzura, pero desde el punto de vista de vivir la vida a todo volumen y con la intensidad que merece ser vivida. Si vemos la vida con pasión, positivismo y con ganas hay una recompensa”, precisó la veterana cantante, quien luce un look moderno tras un corte de cabello.

En el caso de la intérprete de “Quiero que me hagas el amor”, el proceso creativo nunca se ha detenido, ni siquiera durante los meses de la pandemia. Y es que vive constantemente escribiendo y hablando con los compositores para intercambiar música. Tiene un “club de orejas” -como ella lo llama- para que le ayuden en la selección de temas que ella escoge y que no comparte hasta tanto no esté convencida en que son las canciones que desea interpretar. Ese grupo de amigos y conocedores de la música son sus principales críticos antes de lanzar cualquier tema.

“Con los compositores se crea una dinámica constante. Obviamente cuando hay una fecha se crea el concepto, pero no espero a última hora. Siempre ando buscando canciones que me toquen y que me emocionen. A veces llegan canciones a mis manos que me emocionan mucho, pero no necesariamente caben en lo que estoy haciendo en ese momento y las aguanto. Me las guardo hasta que el corazón me diga es aquí que las tienes que grabar. El proceso creativo es constante; nunca para”, explicó la artista.

Precisamente el primer sencillo del nuevo EP, titulado “Pedir perdón”, le llegó a la artista hace cinco años y lo retuvo hasta encontrar el momento. El título del tema sugiere la acción de aceptar un error y pedir disculpas. Sin embargo, Ednita aclaró que la composición de Marcela De la Garza y Balta Hinojosa va por otra vía.

“Esta canción en particular se llama ‘Pedir perdón’, pero en realidad es que no voy a pedir perdón. (Explota a reír con una carcajada). Claro que he pedido perdón y hacerlo me hace sentir más humana. Cometo errores y soy muy impulsiva y me ha tocado pedir perdón muchas ocasiones. En este tema no”, aseguró con intriga dejando entrever que muchas féminas se identificarán con la letra.

Entre la química y la amistad

Para Ednita, los estudios de grabaciones son muy familiares, en especial en donde se grabó el nuevo disco. Para esta producción visitó a su amigo y productor latino George Noriega en Miami. Desde hace más de 15 años, el productor cubano americano ha sido su carta de acierto a la hora de lanzar una producción. Ednita se siente confiada, plena y segura con el trabajo de Noriega que admitió que cuando se une a él “baja la guardia”.

“George es uno de los hombres que más me ha durado (mientras explota en carcajadas). George Noriega es un genio para mí y es uno de los productores más versátiles con los que he trabajado. He tenido la fortuna de siempre estar rodeada de gente maravillosa, por ejemplo, Tommy Torres que digo que es mi marido musical, y con Draco que hicimos un proyecto importantísimo. Con George reconozco que me siento tan segura que bajo la guardia. Al entrar a su estudio siento una vibra especial que conduce a eso... a una paz y tranquilidad de estar ahí”, aseguró la cantante que como parte de sus rituales antes de grabar suele respirar profundo y el estudio lo percibe como el “paraíso”.

“Ednita y yo tenemos una química muy natural. Siempre nos hemos entendido muy bien ya que sabemos en dónde ella quiere estar como artista y que yo puedo traer a la mesa”, sostuvo Noriega, quien conoció a la cantante a través del exmanejador de artistas Ángelo Medina cuando trabajaba con Ricky Martin.

Medina fue quien exhortó a Noriega que escuchara a Ednita para que le diera la oportunidad y no se equivocó. Noriega destacó que trabajar con la artista puertorriqueña es un proceso sencillo y natural, ya que además del talento interpretativo que posee, que le permitió en menos de una semana grabar todas las voces de la nueva la producción, ella goza de “una relación personal con sus fans”.

“A Ednita, sus fans la conocen como una amiga. Es una conexión muy fuerte. De mucho amor y de muchos años siguiéndola y ella sabe quién es ella misma como artista y como persona. Conoce a sus fans y lo que esperan de ella. Ella es muy honesta. Siempre escoge sus canciones, sabe qué le va a funcionar y lo que va conectar. Le puedes enseñar una canción y te dice es muy buena canción, pero no soy yo. Ella tiene que tener esa conexión fuerte con las canciones. Sin esa conexión ella no puede llegar adonde ella quiere”, detalló el productor que, de paso, aclaró que aunque la cantante selecciona el concepto es abierta a escuchar y probarse en nuevos ritmos.