A la cantante puertorriqueña Ednita Nazario nada la opaca en el escenario, ni siquiera la cercanía de la tormenta tropical Grace a nuestra isla.

Cuando se trata de interpretación, de seducir con su voz, de reflejar los sentimientos de las féminas en las canciones y de inaugurar una sala de espectáculos con una producción dinámica y pasional, Ednita es una maestra. Lo ha hecho por más de cinco décadas de trayectoria musical y esta noche lo logró en la apertura oficial del Coca-Cola Música Hall en el Distrito de Convenciones T-Mobile en San Juan.

La “Diva de Ponce” ofreció un espectáculo de casi dos horas ante 4,000 personas, capacidad máxima de la nueva sala en formato sentado. Lo mejor de la nueva sala- pintada en tonalidad gris- es la acústica del espacio. El sonido fue simplemente perfecto y Ednita se aprovechó de ello para demostrar lo que es cantar en vivo.

PUBLICIDAD

La cantante, que se mostró optimista con la apertura de la sala y que espera sea el punto de encuentro para todos los artistas, dijo que soñó con la velada musical desde hace más de un año, pues que la crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19 pospuso por más de 17 meses la apertura del Coca-Cola Music Hall.

La cantante comenzó la velada con sus temas más rockeados y luego le dio paso a los clásicos “El dolor de tu presencia”, “Un corazón hecho pedazos” y “Tú sin mí”, cantadas de principio a fin por la audiencia. (Alejandro Granadillo)

“Por fin. Gracias por este momento. Comentaba en los camerinos que es un privilegio poder estrenar uno de los lugares de entretenimiento para todos los artistas y que va a ser un punto maravilloso del encuentro después que lo estrené. La espera ha sido larga... quiero que bailen, que canten y que brinquen. Gracias por tener las máscaras y aunque no les vea las sonrisas sepan que las siento. Hoy vamos a celebrar la vida y el amor”, dijo la voz de “No pienso volver” al público presente antes de comenzar su concierto.

La cantante comenzó la velada con sus temas más rockeados y luego le dio paso a los clásicos “El dolor de tu presencia”, “Un corazón hecho pedazos” y “Tú sin mí”, cantadas de principio a fin por la audiencia.

Como de costumbre, Ednita provoca que las mujeres canten a todo pulmón esas canciones de desamor y despecho con las que se transportan a las vivencias en las relaciones de pareja.

El repertorio del concierto fue una combinación de éxitos de su trayectoria que inició en 1973, cuando debutó en el mercado discográfico. Ednita interpretó “Vengada”, “Más grande que grande”, “Eres libre” y “El peor amante”, “Espíritu libre” y “No vuelvas”, entre otras.

PUBLICIDAD

La cantante hizo un aparte para saludar a dos de sus grandes amigos artistas, Sara Jarque y PJ Sin Suela, que estaban en el público. Para ambos tuvo elogios, en especial para el exponente urbano que en medio de la pandemia regresó a los hospitales como médico.

El repertorio del concierto fue una combinación de éxitos de su trayectoria que inició en 1973, cuando debutó en el mercado discográfico. Ednita interpretó “Vengada”, “Más grande que grande”, “Eres libre” y “El peor amante”, “Espíritu libre” y “No vuelvas”, entre otras. (Alejandro Granadillo)

No obstante, el momento más emotivo de la velada fue el compromiso matrimonial de una pareja homosexual en el escenario, bajo la interpretación del éxito “Por ti me casaré”. Según la artista, uno de los jóvenes, que no habla español y no es de Puerto Rico, vino a la isla para hacer la petición matrimonial en el auditorio. La pareja se confundió en un fuerte abrazo con la cantante, mientras la audiencia gritaba y aplaudía a los futuros esposos. La cantante siempre ha sido una defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Acto seguido, el cantautor Luis Fonsi sorprendió al público con la interpretación a dúo de la balada “Se nos fue la mano”.

Ednita agradeció a Fonsi por acompañarla, pero ante todo por convertirse en la actualidad en uno de los cantautores puertorriqueños más importantes en el mundo.

Precisamente previo al concierto inaugural de Ednita, el Distrito T-Mobile se encendió en un evento exclusivo para 500 invitados en el que cantó Fonsi.

Cabe señalar que el público se mantuvo sentado en sus sillas y con sus mascarillas en casi todo el concierto.

No fue hasta la falsa salida de la artista que se observó el delirio de la audiencia con los éxitos “Más grande que grande” y el más esperado de todos sus temas: “Quiero que me hagas el amor”, con el que concluyó el espectáculo.

PUBLICIDAD

“Oficialmente queda inaugurado el Coca-Cola Music Hall con Ednita Nazario y sus amigos. Gracias mami, gracias papi, gracias Dios”, exclamó enérgica la cantante al finalizar el concierto.