Los dos son ponceños. Se conocieron en las protestas multitudinarias del Verano del 19 y son unos apasionados de la música. Creen en todas las manifestaciones del amor y disfrutan al máximo cada proyecto e iniciativa que realizan, simplemente se lo viven. Así son PJ Sin Suela y Ednita Nazario quienes se unieron para grabar el video “Manos en el piso” que el rapero lanzó hoy, miércoles, como parte de lo que será su nueva producción musical.

El humor, la seducción, la amistad y la complicidad son elementos presentes en la historia del video “Manos en el piso” en la que PJ Sin Suela es el mayordomo de la cantante y como tal debe complacer todos sus caprichos y gustos.

El rapero le propuso a la “Diva de Ponce” ser parte del video al entender que Ednita era la persona idónea para contar una historia musical que diera vida a la letra del sencillo que invita a “bailar, a la fiesta y a disfrutar de verdad”.

El exponente urbano reveló que un principio tuvo dudas de cómo hacerle el acercamiento a la artista, a quien considera su amiga desde que se unieron en las masivas protestas que provocaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. PJ Sin Suela una vez obtuvo el visto bueno de la cantante se dio a la tarea con el director Edgar Cruz de armar una historia que envolviera un juego de seducción que solo Ednita lo sabe hacer con absoluta naturalidad.

“Es una canción para bailar y menciono la comida en 40 ocasiones desde distintos contextos. Es una canción de amor y de seducción. La canción la escribí en los meses de la pandemia, al salir del hospital. Me gusta mucho porque no habla malo, pero es fuerte y tenía dudas de cómo Ednita podía reaccionar. Ella lo escuchó y me llamó muerta de la risa y me dijo: ‘la guerra sucia el amor nunca’ y se me quedaron esas palabras en la cabeza. Para mí es súper lindo y un honor que ella me dijera que sí. Trabajar con Ednita fue fascinante y tiene un valor incalculable para mí. Fue genial”, compartió el artista.

PJ, quien además es médico, explicó que las escenas del video tienen comicidad, ya que en la historia él es el mayordomo de Ednita y a ella le gusta verlo limpiar y “por eso tira champán al piso”. Además, debe cocinarle, limpiar toda la casa, la piscina y otras tareas en el hogar. Mientras eso sucede, “Ednita me mira con ojos de amor”, mencionó entre risas el rapero.

De vuelta a casa… a Ponce

PJ Sin Suela al fin, materializará el próximo 12 de noviembre el sueño de su primera producción completa que incluye 15 temas. Llevaba años trabajando para lanzar un primer álbum y el destino no le jugó a su favor, hasta que por fin se atrevió a presentarlo de manera independiente.

El disco “De vuelta a casa” sintetiza en su título su regreso a Ponce en el 2020, luego de vivir por años en San Juan. La crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19 hizo que PJ regresara a la casa de sus padres para retomar el campo de la medicina y aportar con su conocimiento como médico en la lucha contra el coronavirus.

Sobre el disco adelantó que contiene canciones personales con temática social y otras para vacilar y bailar como es el tema “Manos en el piso”.

“Estoy súper emocionado con este disco. Pienso que tiene un poquito de todo lo que soy y de todo lo que me gusta. Esto es un sueño porque andaba esperando el momento perfecto que no existe. En la pandemia me metí al hospital y no saqué mucha música, pero sentía que ya era el tiempo. Dije voy a sacarlo 100% independiente y durante ese tiempo en el hospital terminé de escribir y la verdad es que estoy mega satisfecho con el resultado porque tiene u poquito de todo lo que me gusta. Quería estar contento con las historias que escribí y que también tuviese temas como ‘Manos en el piso’ que es para todo el mundo”, sostuvo el artista que regresa este viernes a los escenarios para presentarse en el “Yellow Screams” en Arena Medalla en el Distrito T-Mobile

Quiere regresar a la sala de emergencia

El artista se despidió en julio de este año de las jornadas de 12 y hasta de 24 horas trabajando en un hospital en Ponce. Cuando dio el paso de regresar a la medicina lo hizo como parte de su responsabilidad como médico de combatir la crisis de salud global más grande de la historia en los últimos 100 años. PJ Sin Suela agradece la oportunidad que tuvo de “aportar mi granito a esta crisis de salud” durante poco más de un año. Aseguró que aunque sigue haciendo unas “cositas de medicina” en los próximos meses está concentrado a tiempo completo en el lanzamiento de su álbum y la música.

“No descarto regresar a la medicina y el año que viene ese es el plan. A mí me encanta la sala de emergencia. Aprendí un montón... fueron muchas lecciones. Como médico aprendí a intubar, a dar el pésame porque nadie te prepara para darlo y uno aprende a como hacerlo lo más empático posible y siendo lo más sensible que uno pueda. Volví a hablar con la gente, porque al estar haciendo tanto tiempo música no hablaba ni escuchaba la gente. Escuché a los pacientes. Me sentía que era parte de una comunidad y que tenía un rol importante en este mundo y en Ponce”, narró con entusiasmo el doctor que vislumbra pueda combinar exitosamente las facetas de la medicina y la música ya que son las que lo definen.