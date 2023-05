Durante la tarde del miércoles, la cantante Ednita Nazario se ubicaba en ese espacio que le ha traído tantas memorias, en veladas íntimas con su público, donde ha cantado y dejado el alma en el escenario.

Este próximo sábado 13 y domingo 14 de mayo, no será la excepción en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde ofrecerá un espectáculo en el que seguramente será proclamada como “La Reina” indiscutible del público boricua, siendo además la única mujer con más presentaciones en dicho recinto.

Por tal razón, la celebración es doble, pues al finalizar las dos funciones, la cantante ponceña habrá logrado establecer un récord de 21 presentaciones en este “venue” de espectáculos, desde donde agradeció el privilegio y manifestó a miembros de la prensa la emoción que siente, desde una silla de trono de diseño barroco italiano, como símbolo de su reinado.

PUBLICIDAD

“Esto es algo que ni en mis sueños más estrambóticos me hubiese podido imaginar, de llegar a un fin de semana como este a celebrar mi función número 20 y 21, por la cual luchamos mucho, porque soy socio fundador de la iniciativa de tener un lugar como este aquí en Puerto Rico. Lo había visto en un montón de países y fui junto con Ángelo (Medina) y un grupo de artista y empresarios, a abogar por que tuviéramos un recinto como este. Y cuál fue mi sorpresa de que todos estos años después, algo que yo soñé, no para mí, sino para el país, para todos nosotros, para el público y los artistas internacionales, pero sobre todo nacionales, se me diera este honor y oportunidad tan bella de celebrar el 21 función aquí, en este, en este recinto tan bello”, compartió la cantante.

Al llegar a este reinado, Jorge L. Pérez, gerente del Coliseo de Puerto Rico, intervino para mostrar el banderín que colgarán en una de las paredes del llamado “Choliseo” en honor a los 21 espectáculos de Enita, quien debutó en ese escenario en el 2005.

Ednita Nazario en el Coliseo de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Solamente hay un artista, el dúo Wisin y Yandel que tienen 37, pero Ednita es la fémina con más conciertos en la historia del Coliseo, lo que logra un récord y unos números impresionantes. Al finalizar estos dos shows, casi un cuarto de millón de personas o 250 mil personas habrán visto a Ednita en la tarima del Coliseo, algo que también es impresionante”, destacó Pérez.

PUBLICIDAD

Para Ednita, este momento representa uno de mucha importancia en su vida no solo como puertorriqueña, mujer, mujer profesional y madre trabajadora, sino también como comunicadora, artista, cantante, productora, empresaria y como un ser humano que vive constantemente con el mayor deseo de dar siempre lo mejor de sí para las personas que le hacen el favor de escucharla, seguirla y cantar sus canciones.

Día de las Madres más que especial

Como reina de la arena más importante de su tierra, la cantante se dispone a celebrar este fin de semana de las Madres, una ocasión que disfruta celebrar y que también servirá para agasajar con sorpresas a todas esa que son reinas en cada uno de sus hogares y que acudirán al espectáculo.

Para la ocasión, afirmó que contará con la presencia de su hija Carolina Márquez, lo que para Ednita significa celebrar un día bien completo. “Lo voy a hacer en mi casa, con mi gente y con mi hija. Más perfecto, imposible”, aseguró, a la vez que destacó que muchas veces le ha tocado trabajar ese día festivo. “Tal vez esa es la forma más bonita que yo tengo de demostrarle a mi hija que su madre es una madre trabajadora y que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Para mí es bien importante que ella esté conmigo”.

La distancia física hace que extrañe mucho a su hija, según indicó, pero es por esta misma razón que procuran verse con frecuencia. “Yo no aguanto más de dos semanas sin verla. Más de dos semanas, es imposible. Me monto en un avión y salgo corriendo o ella viene. Ella dice que nosotras no somos madre e hija, sino que somos siamesas”, compartió la voz de “La Más Loca, La Más Bella”.

PUBLICIDAD

Acerca de lo que será un encuentro histórico, producido por José “Pepe” Dueño, el veterano productor recibió la colaboración de la propia Ednita, al desempeñarse y colaborar además como productora, una faceta que asegura que se está disfrutando mucho. Tanto así, que para este espectáculo procuró tener una cercanía mayor con su público mientras hace un recorrido de los mejores momentos de esos conciertos que ha realizado a lo largo de su trayectoria musical, que inició en 1973.

Más cerca del público

“El diseño de la escenografía por primera vez me ubica bien adentro, para tener esa cercanía con el público. No voy a volar”, bromea. “Cuando empezamos a desarrollar esto, para mí era bien importante la cercanía, al ser este un recinto bien grande, donde a veces los siente muy lejos o desconectados. En este caso, quiero sentirlos, quiero verlos, quiero ver sus caras y sus sonrisas y poderles tocar. Pedí que hubise esa inmediatez física que nos acercara más. Tal vez es por el momento histórico de esta celebración, porque yo soy bien besucona y abrazona. Los sentiré de cerquita con esta pasarela gigante que nos adentra físicamente al corazón de la gente, vamos al corazón del rollo”.

Tener que seleccionar el repertorio confiensa que es su dolor de cabeza favorito, pues está consciente de lo difícil que le resulta complacer a todo el público y hacer una “recopilación fiel para que todo el mundo salga contento. Sin embargo, está clara que indudablemente hay temas que no puede dejar fuera porque -dijo entre risas-, “haber aprendido su lección”, por lo que incluirá temas como “Quiero que me hagas el amor”, incluyendo sus temas más recientes.

Exhibición de su trayectoria

Mientras no quiso anticipar si contará con artistas invitados, sí anticipó que tendrá bailarines que la acompañarán en escena. Asimismo, los espectadores podrán apreciar una exhibición de la artista, en una zona del pasillo, que ubica del segundo nivel del recinto entre las secciones 107 y 108, en la que se incluyen diversos premios obtenidos durante su carrera, un mueble que usó en Broadway, y la cama usada en el concierto que ofreció en 2008. Esto, además de unas pantallas digitales con imágenes de diversos conciertos, vestimenta usada en presentaciones, algunas de ellas de Ed Coriano, y hasta el vestido que utilizó para su quinceañero.