El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó este miércoles su nuevo sencillo y vídeo musical, “Nostálgico”, junto a la estrella estadounidense Chris Brown, producido por el músico jamaiquino Rvssian.

“Rvssian me presentó la idea del tema en el estudio y no pude decirle que no. El ritmo, el ‘vibe’ (vibra), es súper ‘catchy’ (pegajoso). La combinación con Chris resultó ser una mezcla perfecta de melodías”, resaltó el artista boricua.

Todo lo relacionado con “Nostálgico” va a atraer atención, indicó un comunicado de prensa enviado por los representantes de Rauw Alejandro.

“Los ritmos y arreglos brillantes y ultramodernos de Rvssian fusionan el reggaetón con la música caribeña y con la electrónica, mientras que Rauw Alejandro y Chris Brown dejan claro por qué son dos de los cantantes más distintivos y poderosos dentro de la escena contemporánea”, destaca el texto.

El vídeo musical fue producido por Blank Square y dirigido por el talento Edgar Esteves, director de vídeos de Alicia Keys y J Cole, quien fue incluido en la lista “30 Menores De 30 - Música” de la revista Forbes el año pasado.

Los elementos visuales brindan a los tres artistas -Rauw Alejandro, Chris Brown y Rvssian- “la oportunidad de acogernos en una relajada fiesta en casa caracterizada por la moda callejera, la sensualidad y el baile”, puntualiza el comunicado.

Creador de éxitos de la talla de “Krippy Kush” y “Si Tú Lo Dejas”, Rvssian cuenta con más de 1,400 millones de vistas en su canal de YouTube.

Rauw Alejandro, por su parte, se encuentra disfrutando del año más importante de su carrera hasta la fecha gracias al éxito mundial de su sencillo “Todo de Ti”, de su disco “Vice Versa”, publicado en junio pasado.

El tema superó en dos meses los 500 millones de reproducciones de audio y vídeo.

“Todo de Ti” alcanzó además el segundo puesto en la lista Global 200 de Spotify durante tres semanas, y llegó al puesto 45 del Hot 100 de Billboard.

La canción rompió récord en España con más de 1.68 millones de reproducciones en un solo día, llegando a la cima de las listas de popularidad en ese país, al igual que en México, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.

Chris Brown, por su parte, continúa dominando las listas de R&B a casi 15 años del inicio de su carrera, y tiene el récord de los dos éxitos de mayor permanencia en el primer puesto de la lista Billboard R&B Airplay: “Go Crazy” (2020, 29 semanas) con Young Thug; y “No Guidance” (2019, 27 semanas) con Drake.