El Festival Casals cierra con innovadora puesta en escena de “La condenación de Fausto”

En esta ocasión, la Sala de Festivales Antonio Paoli, del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré , de Santurce, no solo contará con la presencia de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico , dirigidos por el maestro Maximiano Valdés , sino que contará en escena con el tenor John Irvin , la destacada soprano puertorriqueña Melba Ramos , y los barítonos Adrian Smith y Ricardo Sepúlveda . En momentos de la pieza, estarán acompañados en los coros por la Coral Filarmónica de San Juan , dirigidos por Carmen Acevedo .

Al ser el espectáculo que cierra este importante festival anual, los organizadores quisieron incluir una obra que no fuera presentada con tanta regularidad, pero que tuviera un mensaje potente para la audiencia.

“En esta pieza se juntan muchos mitos, que al final de todo no es otra cosa que una obra del conocimiento y de la verdad, porque muestra la realidad que nos circunda. Algo que es tan necesario en nuestros días, donde vivimos una especie de ‘reality show’ constante” , indicó Valdés, director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. “Es refrescante encontrarnos con una obra que nos obliga a concentrarnos en una realidad y a entender lo que significa una problemática que existe y atraviesa la historia hasta nuestros días”.

Elementos tecnológicos

“Cuando Maximiano nos invitó a pensar esta idea de generar una puesta en escena de esta obra, lo primero que nos planteamos es que tiene una narración dramática a través de la música. En ese sentido, Berlioz es un compositor completamente experimental” , explicó Marcelo Lombardero, director escénico de la obra. “Por eso, lo primero que pensamos fue en no esconder la música. Toda la narración está en la música y está en la orquesta. Por eso, armamos una estructura que nos permite una visión del concierto tradicional, con los músicos al frente y, por otro lado, un espacio de representación”.

Grandes intérpretes

Además de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el elenco de cantantes es sólido, incluyendo a la soprano puertorriqueña Melba Ramos, quien también participó el año pasado del espectáculo de cierre del Festival Casals. “Este año tuve la suerte de que me volvieron a invitar al Festival y estoy más que contenta de participar en esta producción, ya que es mi primera vez haciéndola. Además de eso, estoy compartiendo con unos colegas fabulosos y estoy feliz de poder trabajar con el maestro Valdés y con Lombardero”, explicó la artista, quien está radicada en Europa desde hace muchos años. “Va a ser una producción hermosa, tanto visualmente, como por los vestuarios, que me encantan y son fabulosos. Espero que el público se anime a venir, porque como ya se ha mencionado, son espectáculos que no se dan todos los días”.