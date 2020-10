El Gran Combo de Puerto Rico se prepara para su primer concierto virtual, luego de casi ocho meses inactivos ante la paralización de la industria de entretenimiento y eventos provocada por la pandemia de COVID-19.

Los “Mulatos del Sabor” se han mantenido “bien guardados” durante este periodo, pero entienden que ya es “hora de sacar el moho y ofrecer la salsa que nos pide”, según indicó Jerry Rivas, vocalista de la veterana agrupación.

La llamada “Universidad de la salsa” ofrecerá el sábado, 14 de noviembre a las 9:00 p.m. el espectáculo virtual desde el escenario del Centro de Bellas Artes (CBA), Luis A Ferré en Santurce. Los mulatos han nombrado el concierto “El Gran Combo para el mundo”, ya que desde la plataforma Spyntyx se puede disfrutar desde cualquier rincón del planeta.

“Llegó la pandemia y todo el mundo se paralizó. Pero ante las peticiones de la gente y los mensajes que nos llegaban sobre cuándo van hacer un show nos aventuramos en este formato que es nuevo para nosotros, pero igual es una oportunidad de llegar a más personas en cualquier parte del mundo. Además, vamos a presentar algunos de los temas de lo que será nuestra nueva producción discográfica”, mencionó Willie Sotelo, director musical del grupo.

Sotelo y Rivas indicaron que el fundador de El Gran Combo, Rafael Ithier tomó con beneplácito el formato virtual, ya que al igual que el resto de los integrantes está deseoso de regresar a los escenarios.

Ithier cumplió en agosto de este año, 94 años y ha sido muy cuidadoso y precavido en prevenir el contagio del coronavirus. Tanto así, que para la celebración de cumpleaños los mulatos lo sorprendieron con una guagua de sonido en su casa. Los músicos llegaron al frente de la residencia de Ithier y lo saludaron desde el exterior, y según contó Rivas, días después el mulato mayor se hizo la prueba de COVID-19 para comprobar que goza de buena salud.

El espectáculo virtual, será pregrabado en algunas partes para evitar cualquier error. Lo boletos se pueden adquirir en preventa a través de www.Spyntix.com a un costo de $8.00.

La presentación será un recorrido musical por éxitos como: “Arroz con habichuelas”, “Sin salsa no hay paraíso”, “El problema está en el coco”, “Es la mujer”, “Achilipú”, “Colombia tierra querida”, “A mí me gusta mi pueblo”, “La espuma y la ola”, “El comején”, “La receta de amor”, “Alguien que me quite tu amor”,"Si la ves por ahí", “Te veo, nena” y “No hay manera”, entre otros.

La agrupación integrará al repertorio cerca de tres nuevos temas como parte de la producción musical que han trabajado en los meses de pandemia y que esperan lanzar antes de que culmine el 2020.

“El álbum lo habíamos comenzado antes de la pandemia, pero estos meses han sido perfectos porque al no estar viajando nos hemos podido dedicar a terminar los nueve temas del disco. Ya estamos en negociaciones con disqueras y en diciembre debe ser el lanzamiento”, indicó Sotelo.

Posibilidad de ir a Colombia

Como de costumbre, la agrupación es invitada todos los años a participar de la Feria de Cali a finales de diciembre. Este año, la invitación llegó para realizar las presentaciones en una capacidad de formato reducido y en varias carpas que puedan mantener el distanciamiento social. La orquesta salsera no ha confirmado su participación, por lo que todavía evalúan la posiblidad de viajar a Colombia.

Entretanto, en Puerto Rico tienen seis fechas de eventos tipo Drive-In y circuitos cerrados confirmadas para la época festiva.