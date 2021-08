Vacunados y preparados para complacer a sus fanáticos se encuentra El Gran Combo de Puerto Rico a solo días de presentarse en concierto el sábado, 28 de agosto a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall, en lo que promete que será una noche de sabor salsero, baile y nostalgia.

“Estamos muy orgullosos y muy contentos de que nos hayan invitado para inaugurar, prácticamente como orquesta de salsa, el nuevo recinto y esperamos que la gente nos respalde como lo ha hecho hasta la fecha en todos los conciertos. Nos estamos preparando para llevarles la música que ustedes conocen y buena música nueva que les tenemos. Nos daremos allí un abrazo grande musical”, dijo el líder de la llamada “Universidad de la Salsa”, Rafael Ithier, acerca de la velada que servirá de antesala de su cumpleaños número 95 el próximo domingo.

De igual modo se manifestó el cantante Jerry Rivas, una de las voces que ha servido como punta de lanza dentro de la orquesta. “Esperando a que llegue este día, después de este encierro. Aunque ya hace ratito estamos haciendo cosas, en este caso desde el Coca-Cola Music Hall para nosotros va a ser un honor grande de que seamos los primeros salseros en estrenar la sala”, indicó.

Aunque Ithier asegura que no es fácil la selección del repertorio porque “la gente quiere que siempre le toquen lo mismo”, como de costumbre ellos están dispuestos a complacerlos. Asimismo, presentarán unos cinco temas de su más reciente producción “En Cuaretena” para que el público tenga la oportunidad de escuchar parte del repertorio nuevo, sin dejar de lado que incluirán otros temas que evocarán a la nostalgia.

“También nos dimos a la tarea de desempolvar unos cuantos temas que fueron éxitos en otra época. Como el repertorio de El Gran Combo es bastante extenso, los hemos desempolvado porque no los tocamos a menudo por ahí y allí los vamos a tocar”, explicó por su parte, Willie Sotelo, quien además de ser el pianista de la agrupación por 16 años, también realiza funciones de director musical cuando Ithier no está presente.

Ithier confesó que durante la pandemia no les ha resultado fácil permanecer en el encierro, al tratarse de una orquesta con casi 60 años de trayectoria que ha estado tan impuesta a viajar el mundo para llevar su música a un sinnúmero de escenarios.

“El calendario estaba cubierto totalmente y sencillamente lo que lo paró fue la pandemia. Teníamos viajes para muchos países. Naturalmente, lo sentimos, ya nos acostumbramos a estar en un avión, en el ir y venir, así que no ha sido fácil. Lo sufrimos bastante. Pero esperamos que haya luz al final del tunel y que el próximo año ya salimos de la casa”, dijo sonriente el maestro Ithier, quien está vacunado y ve en la vacunación la solución para acabar la situación del COVID-19.

“Estoy vacunado, cuando venga la próxima dosis me la pongo y si vienen 10 más también me las pongo. La vacuna es lo único que tenemos para que nos salve la vida. Ahora mismo, está la otra variante y la vacuna puede evitar que nos muramos. Pienso que lo único que tenemos a la mano es la vacuna y de mi parte digo que es estúpido que cualquier persona diga lo contrario. Estamos hablando de los científicos, quienes han bregado con esto. El mundo entero se está vacunando porque es el único instrumento que tenemos para salvarnos la vida. Para mí es absurdo que la gente no quiera vacunarse”, señaló el líder de “Los Mulatos del Sabor”.

Para el fundador de El Gran Combo, ha sido un tiempo para cuidarse mucho y de salir de la casa únicamente para lo necesario. Señaló que ya han acudido a presentarse en actividades fuera de la isla, pero que han sido viaje cortos.

“Los he hecho porque lo necesito, necesito estar con los muchachos y el público. Eso sí, cuidándonos con un protocolo. Definitivamente, si no tenemos seguridad no vamos”, manifestó Ithier a la vez que informó que toda la orquesta de los ‘Mulatos del Sabor’ está vacunada, así como el equipo de sonidistas, quienes están cumpliendo con un estricto protocolo para de esa manera cumplir con algunas presentaciones fuera de Puerto Rico. “Eso de retratarse con el público no va, para protegernos a nosotros mismos y a don Rafa”, añadió Sotelo.

Luego de la presentación del próximo sábado, el mes de septiembre promete mucho baile con presentaciones de la orquesta en ciudades de Virginia, Nueva York, Milwaukee, Los Ángeles, Utah y Las Vegas.

Nuevo álbum navideño

De igual modo, luego de 35 años, El Gran Combo se prepara para lo que será el lanzamiento de una nueva producción discográfica completamente navideña, que esperan lanzar en el próximo mes de octubre.

“Quedó sabroso, bailable, bien al estilo de El Gran Combo. Sé que a la gente le va a gustar mucho”, adelantó Sotelo. Precisamente, entre sus temas uno de ellos hará alusión a la vacuna, pero desde otra perspectiva.

“Es un tema chistoso, de una persona que económicamente está chavao y quiere vacunar la cartera para que esta se se recupere y le dé dinero”, añadió Rivas.

Finalmente, anunciaron que El Gran Combo regresa al Centro de Convenciones de Puerto Rico para despedir el año 2021 con un gran bailable.