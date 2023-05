La guitarra de Pablo Sáinz Villegas parece tener vida propia. Cuando toca, sus dedos flotan sobre las cuerdas como una silueta breve y fugaz mientras su figura resonante expone su corazón de madera a quien escuche. El reconocido guitarrista clásico español se presentará en Puerto Rico este sábado junto a la mezzosoprano estadounidense Isabel Leonard.

“La guitarra es uno de los pocos instrumentos que estando muy vinculado a un país y una cultura que es España, mi país al mismo tiempo, es un instrumento que les pertenece a las Américas tanto como a España. De hecho, hay más repertorio escrito para la guitarra clásica en toda Iberoamérica que en España. Y si nos ponemos a pensar, cuando la guitarra llega a las Américas en el siglo 16 por su versatilidad, enseguida se convierte en el instrumento para transmitir las diferentes identidades musicales de cada país”, dijo Sáinz Villegas en entrevista con El Nuevo Día.

El concierto, que lleva por nombre “Gran Noche de Voz y Guitarra” es una producción de CulturArte y se llevará a cabo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Sáinz Villegas habló sobre la importancia de la guitarra en la cultura hispana y cómo su influencia ha sido importante a través de toda España e Iberoamérica. “Desde sus inicios siempre ha participado de esta dualidad de la influencia popular y la culta. Y es ese puente entre estos dos mundos, entre estas dos realidades, que al final las reconcilia y les da la mano. La guitarra es uno de los instrumentos más democráticos por este motivo, y uno de los más cercanos al corazón de las personas. Es este instrumento que te cuenta una historia, que te susurra, la guitarra llora también. Es un instrumento que transmite emocionalmente muchas sutilezas y muchas realidades”.

El guitarrista clásico se ha desempeñado como un músico de excelencia durante su carrera y ha colaborado con grandes artistas de calibre mundial como Plácido Domingo. “La primera vez que salí al escenario fue a los siete años y ese día realmente definió mi relación con la guitarra, porque sentí algo maravilloso por el hecho de compartirlo. Y el arte está para compartirlo. El propósito de la música, a mi entender, es compartirlo. La música le pertenece a la gente y en ese sentido es cuando las personas son testigos de su creación, que se cumple todo el proceso creativo que empieza con el compositor, el intérprete y luego el público”, explicó sobre las razones que lo motivan en el mundo de la música.

Sobre la excelencia, Sáinz Villegas opinó que ser un gran artista, no es negociable. “Para mí el arte se basa en la excelencia, y la excelencia es una aspiración, es una actitud, no es un destino en sí, porque la perfección no existe, pero sí es una ambición a acariciar la perfección, una ambición a honrar la excelencia. Y una vez que pruebas en el arte la excelencia y el arte de la excelencia, ninguna otra cosa te va a llenar”.

Sáinz Villegas se crio en la provincia española de La Rioja y ahí dio inicio a su carrera musical antes de volverse un artista internacional. Tiene 45 años y su apariencia es jovial y cálida. Es tan elocuente al hablar como es talentoso al tocar la guitarra. Expresó sentirse afortunado de estar en Puerto Rico y confesó que luego de este concierto estaría tomando un merecido descanso.

“Para mí, y esto es algo muy personal, la música se convierte en un vehículo para transmitir un mensaje. Es el vehículo que entra en tu corazón y tengo esta oportunidad de poner un mensaje de inspiración, de luz, de multiculturalidad, de responsabilidad social y personal, con el deseo de que la gente vea reflejada en la música la mejor versión de ellos mismos”, dijo.

El músico también tiene presente que el ecosistema musical moderno puede ser un mundo difícil de navegar. Aunque tiene claro que la música clásica es un género disfrutado por nichos, sostuvo que es importante ayudar a las personas a entender que este tipo de música les pertenece a todos. “Yo creo que en el siglo 21 vivimos un momento excepcional para la música en general. Forma parte de nuestras vidas y tenemos un acceso a ella que hace 15 años no teníamos, tan solo 15 años. Entonces, esa posibilidad de tener un acceso tan grande viene también con un reto. Y es qué escogemos. Tenemos tanto donde escoger. Ese es un reto, la capacidad de categorizar y de cultivar lo que tú quieres, más allá de lo que te impone el sistema”.

También opinó que no es necesario encajonarse en géneros particulares, ya que alguien que disfrute del trap o el reguetón, la música urbana en general, puede también disfrutar de su música. “Creo que la música clásica puede coexistir perfectamente con otros tipos de música. Yo considero la música como una relación de percepción del ser humano con esa experiencia vibracional. Parte de mi propósito como guitarrista es que más gente de la que disfruta la música pop, rock y otros estilos a través de la guitarra, que es mi instrumento puente, descubran el fascinante mundo mágico de la música clásica y que el viaje que te va a llevar la música clásica, que solamente la música clásica te puede llevar”.

Sobre esta colaboración junto a la mezzosoprano Isabel Leonard, Sáinz Villegas expresó que la selección de piezas surgió de una forma orgánica, ya que ambos son conscientes de la relación centenaria que ha existido entre la voz humana y las cuerdas de un instrumento musical. “Cuando nos juntamos, los dos participábamos de esta visión de que la voz y la guitarra siempre han coexistido, desde los tiempos de los trovadores, en el siglo 15, cuando iban cantando por las calles”.

Para este concierto, el duo estará interpretando piezas de Offenbach, Carmen de Bizet, Mozart, Manuel de Falla, García Lorca, Enrique Granados, además de algunos boleros y un par de sorpresas.

“La guitarra siempre ha sido ese instrumento cercano que invita a acercarse a la música, al fuego. Y eso es lo que se van a llevar. Va a ser un momento de mucha intimidad, un diálogo muy personal entre nosotros, los músicos y el público. Se van a sentir como en casa y como si fuera un concierto privado para cada uno de ellos”, concluyó Sáinz Villegas.